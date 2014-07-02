สายยางต่อ XH 10

ท่อต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นท่อคุณภาพสูง DN 8 ที่ทนทาน 10 ม. สายถักแบบไม่ถักทอพร้อมตัวเชื่อมต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน

สายต่อแรงดันสูง 10 ม. เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานกับเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักผ้าความดันและท่อเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น สายถักที่ได้รับการเสริมแรงด้วยสิ่งทอที่มีคุณภาพ DN 8 ที่ทนทานต่อข้อต่อพร้อมข้อต่อทองเหลืองเพื่อความทนทาน ท่อต่อขยายสำหรับความดันสูงสุด 160 บาร์และอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C ท่อต่อขยายยังเหมาะสำหรับการใช้สารเคมี เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันในประเทศทุกรุ่นของKärcher K2 - K7

คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
  • ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ท่อที่มีคุณภาพ DN 8 เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอ
  • คงทน
การป้องกัน Kink
  • ปกป้องท่อจาก kinking
คลัปทองเหลือง
  • ทนทานและมีคุณภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาว (ม.) 10
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.208
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.383
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 240 x 240 x 85
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้