G 145 Q Full Control
ปืนแรงดันสูงพร้อมจอแสดงผล LED สำหรับแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกต่างๆ ด้วย Quick Connect สำหรับKärcher Full Control Pressure คลาส K 4 ถึง K 5
ปืนแรงดันสูงที่ช่วยให้คุณทำความสะอาดด้วยการควบคุมที่มากขึ้น พร้อมกับจอแสดงผล LED สำหรับการแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกเช่นเดียวกับอะแดปเตอร์ Quick Connect เมื่อบิดเกลียวแลนซ์เพาเวอร์วาริโอสามารถปรับระดับความดันเป็น HARD, MEDIUM หรือ SOFT หรือโหมดผงซักฟอก จอแสดงผล LED อ่านง่ายในทุกสภาพอากาศ ปืนสเปรย์เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดัน Class K 4 ถึง K 5 Kärcherทั้งหมด
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดสำรองสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher Power Control และ Full Control ในคลาส K 4 ถึง K 5
- สำหรับการเปลี่ยนปืนพ่นได้ง่าย
จอแสดงผล LED ที่อ่านง่ายสำหรับระบุการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอก
- เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับวัตถุทำความสะอาดที่เลือก
อะแดปเตอร์ Quick Connect
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
- การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกที่สะดวกสบาย
ล็อคป้องกันเด็ก
- บล็อกทริกเกอร์ปืนฉีด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.594
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.791
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|552 x 43 x 223