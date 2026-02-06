G 145 Q Full Control

ปืนแรงดันสูงพร้อมจอแสดงผล LED สำหรับแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกต่างๆ ด้วย Quick Connect สำหรับKärcher Full Control Pressure คลาส K 4 ถึง K 5

ปืนแรงดันสูงที่ช่วยให้คุณทำความสะอาดด้วยการควบคุมที่มากขึ้น พร้อมกับจอแสดงผล LED สำหรับการแสดงการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอกเช่นเดียวกับอะแดปเตอร์ Quick Connect เมื่อบิดเกลียวแลนซ์เพาเวอร์วาริโอสามารถปรับระดับความดันเป็น HARD, MEDIUM หรือ SOFT หรือโหมดผงซักฟอก จอแสดงผล LED อ่านง่ายในทุกสภาพอากาศ ปืนสเปรย์เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดัน Class K 4 ถึง K 5 Kärcherทั้งหมด

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนฉีดสำรองสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher Power Control และ Full Control ในคลาส K 4 ถึง K 5
  • สำหรับการเปลี่ยนปืนพ่นได้ง่าย
จอแสดงผล LED ที่อ่านง่ายสำหรับระบุการตั้งค่าความดันและโหมดผงซักฟอก
  • เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับวัตถุทำความสะอาดที่เลือก
อะแดปเตอร์ Quick Connect
  • ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
  • การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกที่สะดวกสบาย
ล็อคป้องกันเด็ก
  • บล็อกทริกเกอร์ปืนฉีด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.594
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.791
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 552 x 43 x 223