ปืนฉีด G 160 Q Quick Connect Trigger Gun
ปืนฉีด G 160 Q Quick Connect Trigger Gun ปืนฉีดน้ำที่มีข้อต่อสวมเร็ว Quick Connect และด้ามจับนุ่มมือเพื่อความสะดวกสบายในการทำความสะอาด
ปืนฉีด G 160 Q Quick Connect Trigger Gun ปืนฉีดน้ำที่มีข้อต่อสวมเร็ว Quick Connect และด้ามจับนุ่มมือเพื่อความสะดวกสบายในการทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K2 - K7
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนสำรองสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher Consumer ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นไปของ Quick Connect ระดับ K2 – K7
- ง่ายต่อการเปลี่ยนปืนฉีด
ระบบ ควิกคอนเน๊ก
- ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
แผ่นยาง
- การจัดการที่ดีขึ้น
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
- การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกอย่างง่าย
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ล็อคป้องกันเด็ก
- ไกปืนถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.391
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.459
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|440 x 193 x 40
วิดีโอ