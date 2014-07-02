ปืนฉีด G 160 Q Quick Connect Trigger Gun

ปืนฉีด G 160 Q Quick Connect Trigger Gun ปืนฉีดน้ำที่มีข้อต่อสวมเร็ว Quick Connect และด้ามจับนุ่มมือเพื่อความสะดวกสบายในการทำความสะอาด ใช้สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K2 - K7

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนสำรองสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher Consumer ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นไปของ Quick Connect ระดับ K2 – K7
  • ง่ายต่อการเปลี่ยนปืนฉีด
ระบบ ควิกคอนเน๊ก
  • ระบบคลัปด่วนสำหรับการเชื่อมต่อของปืนฉีดและท่อแรงดันสูง
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
แผ่นยาง
  • การจัดการที่ดีขึ้น
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
  • การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกอย่างง่าย
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ล็อคป้องกันเด็ก
  • ไกปืนถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.391
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.459
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 440 x 193 x 40

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้