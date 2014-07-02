ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (G 160 Trigger Gun)

ปืนสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ตั้งแต่ K 2 ถึง K 7 ง่ายต่อการเปลี่ยนปืน เหมาะกับพื้นผิวภายนอกบ้าน เช่น พื้นปู / พื้นหิน / กำแพง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนสำรองสำหรับKärcherเครื่องฉีดน้ำแรงดันสำหรับผู้ใช้ระดับ K 2 - K 7
  • ง่ายต่อการเปลี่ยนปืนฉีด
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
  • อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
  • การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกอย่างง่าย
  • คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ล็อคป้องกันเด็ก
  • ไกปืนถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.319
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.387
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 422 x 40 x 181
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้