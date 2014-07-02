ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง (G 160 Trigger Gun)
ปืนสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ตั้งแต่ K 2 ถึง K 7
ปืนสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Kärcher ตั้งแต่ K 2 ถึง K 7 ง่ายต่อการเปลี่ยนปืน เหมาะกับพื้นผิวภายนอกบ้าน เช่น พื้นปู / พื้นหิน / กำแพง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปืนสำรองสำหรับKärcherเครื่องฉีดน้ำแรงดันสำหรับผู้ใช้ระดับ K 2 - K 7
- ง่ายต่อการเปลี่ยนปืนฉีด
การเชื่อมต่อดาบปลายปืน
- อนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมKärcherทั้งหมด
การใช้ผงซักฟอกความดันต่ำ
- การประยุกต์ใช้ผงซักฟอกอย่างง่าย
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ล็อคป้องกันเด็ก
- ไกปืนถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.319
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.387
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|422 x 40 x 181