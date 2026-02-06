Interchangeable attachment home & garden for WB 120 and WB 100

สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่ทนทานรอบ ๆ บ้านอย่างละเอียด: ชุดแปรงสำหรับเปลี่ยนมุมบ้านและสวนสำหรับแปรงล้างหมุน

ขนแปรงสีดำของสิ่งที่แนบมากับแปรงล้างทำความสะอาดได้บ้านและสวนนั้นแข็งกว่าขนแปรงที่โปร่งใสของสิ่งที่แนบมาแทนกันได้สากล - ทำให้ง่ายต่อการกำจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ทนต่อการทำความสะอาดเช่นหินโลหะหรือพลาสติกด้วยแปรงล้างหมุน สิ่งที่แนบมานั้นเข้ากันได้กับแปรงซักหมุน WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100

คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนแปรงสีดำแกร่ง
  • ทำความสะอาดง่ายของสิ่งสกปรกปากแข็ง
สำหรับพื้นผิวรอบ ๆ บ้าน
  • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ทนต่อการทำความสะอาดเช่นหินโลหะและพลาสติก
อุปกรณ์เสริม
  • เก่งกาจมากขึ้นสำหรับแปรงล้างหมุน
ความเข้ากันได้
  • สามารถใช้กับแปรงซักผ้าแบบหมุนได้รุ่น WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.145
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.208
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 153 x 153 x 58

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ประตูโรงรถ
  • การทำความสะอาดหลังคาและกันสาด (เช่น โรงจอดรถ)