Interchangeable attachment home & garden for WB 120 and WB 100
สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่ทนทานรอบ ๆ บ้านอย่างละเอียด: ชุดแปรงสำหรับเปลี่ยนมุมบ้านและสวนสำหรับแปรงล้างหมุน
ขนแปรงสีดำของสิ่งที่แนบมากับแปรงล้างทำความสะอาดได้บ้านและสวนนั้นแข็งกว่าขนแปรงที่โปร่งใสของสิ่งที่แนบมาแทนกันได้สากล - ทำให้ง่ายต่อการกำจัดสิ่งสกปรกที่ปากแข็ง เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ทนต่อการทำความสะอาดเช่นหินโลหะหรือพลาสติกด้วยแปรงล้างหมุน สิ่งที่แนบมานั้นเข้ากันได้กับแปรงซักหมุน WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนแปรงสีดำแกร่ง
- ทำความสะอาดง่ายของสิ่งสกปรกปากแข็ง
สำหรับพื้นผิวรอบ ๆ บ้าน
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ทนต่อการทำความสะอาดเช่นหินโลหะและพลาสติก
อุปกรณ์เสริม
- เก่งกาจมากขึ้นสำหรับแปรงล้างหมุน
ความเข้ากันได้
- สามารถใช้กับแปรงซักผ้าแบบหมุนได้รุ่น WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.145
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.208
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|153 x 153 x 58
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ประตูโรงรถ
- การทำความสะอาดหลังคาและกันสาด (เช่น โรงจอดรถ)