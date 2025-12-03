WB 120 Car & Bike
ทำความสะอาดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์อย่างอ่อนโยน: แปรงล้างทำความสะอาดหมุนได้ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมไมโครไฟเบอร์นุ่มที่สามารถเปลี่ยนได้ ซักด้วยเครื่องได้ที่ 60 ° C
ด้วยการใช้คันโยกปล่อยสิ่งที่แนบมาแทนกันได้ Car & Bike สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกและท่อโปร่งใสให้ประสบการณ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม ด้วยตัวยึดตะขอและห่วงที่ชาญฉลาดสามารถถอดชิ้นส่วนผ้าของชุดประกอบสองส่วนออกได้หลังจากทำความสะอาดและล้างด้วยเครื่องที่อุณหภูมิ 60 ° C แปรงซักผ้าความดันด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์นุ่มเหมาะสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างอ่อนโยน สามารถใช้ผงซักฟอกผ่านทาง Pres
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
- เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
ตัวยึดไมโครไฟเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมตัวยึดตะขอและห่วง
- สิ่งที่แนบมาทดแทนสิ่งแรกและล้างทำความสะอาดได้สำหรับแปรงซักผ้าแรงดันหมุน
ทำความสะอาดอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางเช่นสี
ถอดออกได้และล้างทำความสะอาดได้
- ซักด้วยเครื่องได้สูงสุด 60 ° C
การใช้งานน้ำยาซักผ้าผ่านเครื่องซักผ้าความดัน
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
- ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
- การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดไปยังสายสวนโดยไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้าความดัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|วัตถุผสมเส้นใยสังเคราะห์
|โพลีเอสเตอร์ 75%, ใยสังเคราะห์ 25%
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.358
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.503
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|296 x 142 x 140
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์