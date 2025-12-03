WB 120
แปรงล้างแบบหมุนได้พร้อมตัวยึดเปลี่ยนได้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก เปลี่ยนไฟล์แนบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยก้านปลดที่ติดตั้งในตัว
แปรงล้างแบบหมุนได้รวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งที่เปลี่ยนแทนได้ Universal ติดตั้งคันปลดเพื่อการเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรกและยังมีฝาปิดแบบโปร่งใสเพื่อประสบการณ์การทำความสะอาดที่น่าประทับใจโดยเฉพาะ แนะนำให้ใช้แปรงล้างด้วยแรงดันสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่หลากหลายเช่นสีแก้วหรือพลาสติก สามารถใช้ผงซักฟอกผ่านเครื่องซักผ้าความดันได้หากต้องการ ขอบคุณกระปุกใหม่ของมัน WB 120 มีพลังงานมากกว่ารุ่นก่อน - เพื่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง แปรงล้างแบบหมุนได้เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcherทุกรุ่นในช่วง K 2 ถึง K 7 Car & Bike และ Home & Garden ที่แนบมาแทนกันได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทั้งพื้นผิวที่บอบบางและทนทานและเข้ากันได้กับแปรง WB 120 และรุ่นก่อนหน้านี้คือ WB 100
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุน
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงไฟล์แนบผ่านก้านปลดล็อค
- เปลี่ยนไฟล์แนบได้เร็วและง่ายขึ้นโดยไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรก
การใช้งานน้ำยาซักผ้าผ่านเครื่องซักผ้าความดัน
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอกโปร่งใส
- ประสบการณ์การทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่มองเห็นได้
เข้ากันได้กับอะแดปเตอร์ท่อสวน
- การเชื่อมต่อที่รวดเร็วของแปรงคาร์เชอร์ทั้งหมดไปยังสายสวนโดยไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้าความดัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.384
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.475
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|309 x 153 x 135
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ประตูโรงรถ
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
- windowsills
- หุ้มระเบียง
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง