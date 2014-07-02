แปรงล้างแบบหมุนได้ WB 100
แปรงล้างแบบหมุนพร้อมข้อต่อสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่น สีแก้วหรือพลาสติก ข้อต่อที่ปรับได้ 18 องศาที่ด้ามจับสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก
แปรงล้างหมุนพร้อมข้อต่อที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่น สีแก้วหรือพลาสติก แปรงล้างพร้อมคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริง: ขนแปรงหมุนได้ด้วยการทำความสะอาดที่นุ่มนวลข้อต่อที่ปรับได้ 180 องศาสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากความเร็วที่ปรับได้อย่างไร้ขีด จำกัด และขนาดของผงซักฟอกง่ายต่อการเปลี่ยนแปรง และยูเนี่ยนน๊อตสำหรับการเชื่อมต่อปืนที่ปลอดภัย กล่าวโดยย่อ: ทางออกที่ดีสำหรับพื้นผิวที่เรียบ แปรงล้างแบบหมุนได้เหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทุกรุ่น
คุณสมบัติและจุดเด่น
แอปพลิเคชันทำความสะอาด
- คลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นและทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
การจ่ายผงซักฟอก
- สารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพใช้
หัวแปรงหมุน
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
ข้อต่อตัวแปรปรับ 180 °
- ทำความสะอาดง่ายในสถานที่ที่เข้าถึงยาก
วงแหวนป้องกันหมุนได้
- ปกป้องพื้นผิวจากรอยขีดข่วน
หัวแปรงขนอ่อน
- ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและทรงพลังสำหรับวัตถุที่บอบบาง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.591
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.702
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|270 x 155 x 160
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ประตูโรงรถ
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
- windowsills
- หุ้มระเบียง