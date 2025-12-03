Interchangeable attachment universal for WB 120 and WB 100
ชุดแปรงล้างทำความสะอาดได้แบบเปลี่ยนได้สากลสำหรับแปรงล้างแบบหมุนได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก
ขนแปรงใสของชุดแปรงล้างสามารถใช้ได้ทุกที่ในงานทำความสะอาดที่หลากหลาย ชุดถอดเปลี่ยนอเนกประสงค์สำหรับแปรงล้างหมุนได้รุ่น WB 120 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก สิ่งที่แนบมานั้นเข้ากันได้กับแปรงรุ่น WB 100 รุ่นก่อนหน้า
คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนแปรงใสนุ่ม
- การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ทุกที่
- สำหรับพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก
อุปกรณ์เสริม
- เก่งกาจมากขึ้นสำหรับแปรงล้างหมุน
ความเข้ากันได้
- สามารถใช้กับแปรงซักผ้าแบบหมุนได้รุ่น WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.135
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.198
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|153 x 153 x 48
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ
- เรือนกระจก
- สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
- ประตูโรงรถ
- องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
- windowsills
- หุ้มระเบียง
- สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง