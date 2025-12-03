Interchangeable attachment universal for WB 120 and WB 100

ชุดแปรงล้างทำความสะอาดได้แบบเปลี่ยนได้สากลสำหรับแปรงล้างแบบหมุนได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก

ขนแปรงใสของชุดแปรงล้างสามารถใช้ได้ทุกที่ในงานทำความสะอาดที่หลากหลาย ชุดถอดเปลี่ยนอเนกประสงค์สำหรับแปรงล้างหมุนได้รุ่น WB 120 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก สิ่งที่แนบมานั้นเข้ากันได้กับแปรงรุ่น WB 100 รุ่นก่อนหน้า

คุณสมบัติและจุดเด่น
ขนแปรงใสนุ่ม
  • การทำความสะอาดที่อ่อนโยนนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ทุกที่
  • สำหรับพื้นผิวที่เรียบเช่นสีแก้วหรือพลาสติก
อุปกรณ์เสริม
  • เก่งกาจมากขึ้นสำหรับแปรงล้างหมุน
ความเข้ากันได้
  • สามารถใช้กับแปรงซักผ้าแบบหมุนได้รุ่น WB 120 และรุ่นก่อนหน้าคือแปรง WB 100
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.135
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.198
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 153 x 153 x 48

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ
  • เรือนกระจก
  • สำหรับการทำความสะอาดรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์
  • ประตูโรงรถ
  • องค์ประกอบหน้าจอความเป็นส่วนตัว
  • windowsills
  • หุ้มระเบียง
  • สำหรับการทำความสะอาดภายในสวน ระเบียง และเฟอร์นิเจอร์บริเวณระเบียง