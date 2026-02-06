S4 side brushes for wet waste

แปรงข้างสองเครื่องกวาดพร้อมการกำหนดค่าแปรงพิเศษสำหรับขยะเปียก เหมาะสำหรับ S 4 ถึง S 4 Twin push sweepers

แปรงด้านข้างที่มีการกำหนดค่าแปรงที่ประกอบด้วยขนแปรงมาตรฐานและขนแปรงที่หนักกว่าสามเท่าเหมาะสำหรับการคลายและกวาดของเสียที่เปียก เราแนะนำให้คุณใช้สิ่งนี้เพื่อกวาดใบไม้ที่เปียกฝนและติดอยู่กับพื้น แปรงด้านข้างเหมาะสำหรับเครื่องกวาดพื้นแบบ S 4 ถึง S 4 Twin

คุณสมบัติและจุดเด่น
การกำหนดค่าแปรงพิเศษประกอบด้วยส่วนผสมของขนแปรงมาตรฐานและขนแปรงที่แข็งกว่าสามเท่า
  • ปรับปรุงกำลังส่งออกสำหรับการคลายและกวาดของเสียเปียก
  • แม้แต่ของเสียที่ละเอียดก็ถูกกวาดอย่างน่าเชื่อถือ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 2
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.24
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.495
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 250 x 250 x 50
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • ทางเดิน
  • All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก