S4 side brushes for wet waste
แปรงข้างสองเครื่องกวาดพร้อมการกำหนดค่าแปรงพิเศษสำหรับขยะเปียก เหมาะสำหรับ S 4 ถึง S 4 Twin push sweepers
แปรงด้านข้างที่มีการกำหนดค่าแปรงที่ประกอบด้วยขนแปรงมาตรฐานและขนแปรงที่หนักกว่าสามเท่าเหมาะสำหรับการคลายและกวาดของเสียที่เปียก เราแนะนำให้คุณใช้สิ่งนี้เพื่อกวาดใบไม้ที่เปียกฝนและติดอยู่กับพื้น แปรงด้านข้างเหมาะสำหรับเครื่องกวาดพื้นแบบ S 4 ถึง S 4 Twin
คุณสมบัติและจุดเด่น
การกำหนดค่าแปรงพิเศษประกอบด้วยส่วนผสมของขนแปรงมาตรฐานและขนแปรงที่แข็งกว่าสามเท่า
- ปรับปรุงกำลังส่งออกสำหรับการคลายและกวาดของเสียเปียก
- แม้แต่ของเสียที่ละเอียดก็ถูกกวาดอย่างน่าเชื่อถือ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|2
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.24
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.495
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|250 x 250 x 50
รูปแบบการใช้งาน
- ทางเดิน
- All-in-one: ขจัดสิ่งสกปรกประจำวันทั้งแบบแห้งและเปียก