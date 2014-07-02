สายยางยืด XH 10 (<2010)
สายต่อแรงดันสูงเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ในช่วง K 2 ถึง K 7 ด้วยการเชื่อมต่อแบบสกรู (ไม่มีการเชื่อมต่อด่วน) ท่อคุณภาพระดับ 8 เมตรที่แข็งแกร่ง 10 ม. เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอที่มีการป้องกัน kink ท่อและการมีเพศสัมพันธ์ทองเหลืองสำหรับอายุการใช้งานนาน เชื่อมต่ออุปกรณ์และท่อแรงดันสูง
สายยางฉีดน้ำแรงดันสูง 10 ม. ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและขยายรัศมีการทำงานของเครื่องซักผ้าความดัน เพียงเชื่อมต่อระหว่างปืนไกปืนพร้อมตัวเชื่อมต่อคลิปและท่อแรงดันและทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้นมาก ท่อคุณภาพ DN 8 ที่แข็งแกร่งนั้นเสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอที่มีการป้องกัน kink ของท่อและข้อต่อทองเหลืองที่แข็งแรงเพื่อความทนทาน ท่อยืดสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์และเหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 60 ° C ท่อต่อยังเหมาะสำหรับใช้กับผงซักฟอก เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าแรงดันKärcher K 2 ถึง K 7 ทั้งหมด - สำหรับอุปกรณ์ที่มีรีลท่อแรงดันสูง
คุณสมบัติและจุดเด่น
สายต่อยาว 10 เมตร
- ขยายรัศมีการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ท่อที่มีคุณภาพ DN 8 เสริมด้วยการถักเปียสิ่งทอ
- คงทน
การป้องกัน Kink
- ปกป้องท่อจาก kinking
คลัปทองเหลือง
- ทนทานและมีคุณภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความยาว (ม.)
|10
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.256
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.431
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|220 x 220 x 75