ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ KRS pot watering set

ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ KRS pot watering set เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพถึง 15 ต้น สามารถรดน้ำได้อย่างสะดวกด้วยระบบท่อแบบหยดน้ำ

ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ KRS pot watering set เหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ถึง 15 ต้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบท่อแบบหยดน้ำ ปริมาณน้ำสามารถควบคุมแยกกันได้ ทำให้สามารถรดน้ำต้นไม้ตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดรดน้ำต้นไม้ 15 ต้น
  • สะดวกและมีประสิทธิภาพกับการรดน้ำในกระถังต้นไม้แบบแขวน
การควบคุมการไหลของน้ำแบบหยด
  • กำหนดเป้าหมายและต้องการการรดน้ำต้นไม้
เพิ่มขยาย
  • สามารถใช้ร่วมกับส่วนประกอบ Kärcher Rain System® ได้
ใช้งานแบบเดี่ยวหรือรวมได้
  • มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการวาง
สายยางและปลอกสวมที่ยืดหยุ่น
  • การติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.71
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.97
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 270 x 270 x 95

Scope of supply

  • T-Connectors สำหรับรดน้ำในกระถาง: 10 ชิ้นส่วน
  • ท่อหยุดเล็ก: 3 ชิ้นส่วน
  • ท่อหยุดขนาดใหญ่: 1 ชิ้นส่วน
  • หยดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้: 15 ชิ้นส่วน
  • ปลอกคอเชื่อมต่อ: 10 ชิ้นส่วน
  • ท่อแหลมสำหรับกระถางรดน้ำ: 15 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้
  • แอสเซมบลี Toolless
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
อุปกรณ์เสริม