ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ KRS pot watering set
ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ KRS pot watering set เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพถึง 15 ต้น สามารถรดน้ำได้อย่างสะดวกด้วยระบบท่อแบบหยดน้ำ
ชุดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ KRS pot watering set เหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ถึง 15 ต้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบท่อแบบหยดน้ำ ปริมาณน้ำสามารถควบคุมแยกกันได้ ทำให้สามารถรดน้ำต้นไม้ตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดรดน้ำต้นไม้ 15 ต้น
- สะดวกและมีประสิทธิภาพกับการรดน้ำในกระถังต้นไม้แบบแขวน
การควบคุมการไหลของน้ำแบบหยด
- กำหนดเป้าหมายและต้องการการรดน้ำต้นไม้
เพิ่มขยาย
- สามารถใช้ร่วมกับส่วนประกอบ Kärcher Rain System® ได้
ใช้งานแบบเดี่ยวหรือรวมได้
- มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการวาง
สายยางและปลอกสวมที่ยืดหยุ่น
- การติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.71
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.97
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- T-Connectors สำหรับรดน้ำในกระถาง: 10 ชิ้นส่วน
- ท่อหยุดเล็ก: 3 ชิ้นส่วน
- ท่อหยุดขนาดใหญ่: 1 ชิ้นส่วน
- หยดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้: 15 ชิ้นส่วน
- ปลอกคอเชื่อมต่อ: 10 ชิ้นส่วน
- ท่อแหลมสำหรับกระถางรดน้ำ: 15 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้
- แอสเซมบลี Toolless
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง