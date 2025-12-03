ข้อต่อเชื่อมสายยาง 2 ทาง (2-way connector)
ข้อต่อเชื่อมสายยางแบบ 2 ทาง คุณภาพดี ง่ายต่อการเชื่อมต่อ
ข้อต่อเชื่อมสายยางแบบ 2 ทาง หมาะสำหรับใช้งานทั่วไป และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่ง่าย
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบที่แข็งแรง
- รับประกันความทนทาน
สำหรับการเชื่อมต่อ 2 ท่อ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.009
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.026
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|51 x 36 x 36
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน