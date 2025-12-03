ข้อต่อเชื่อมสายยาง 2 ทาง (2-way connector)

ข้อต่อเชื่อมสายยางแบบ 2 ทาง คุณภาพดี ง่ายต่อการเชื่อมต่อ

ข้อต่อเชื่อมสายยางแบบ 2 ทาง หมาะสำหรับใช้งานทั่วไป และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่ง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบที่แข็งแรง
  • รับประกันความทนทาน
สำหรับการเชื่อมต่อ 2 ท่อ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.009
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.026
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 51 x 36 x 36
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน