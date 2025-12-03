วาล์วจ่ายน้ำ 3 ทาง 3-way distributor

วาล์วจ่ายน้ำ 3 ทาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อสายยางสามตัวเข้ากับก๊อกเดียว

วาล์วจ่ายน้ำ 3 ทาง คุณภาพสูงพร้อมอะแดปเตอร์ก๊อก G1 และตัวล๊อค G3/4 สำหรับการรดน้ำด้วยสายยางสูงสุดสามสายพร้อมกัน วาล์วจ่ายน้ำ 3 ทาง มีตัวต่อก๊อกสามตัวพร้อมตัวควบคุมแบบแปรผันที่เป็นอิสระสามตัว มีลักษณะเฉพาะด้วยการไหลของน้ำที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด ใช้ได้กับสายยางทั่วไป คุณภาพดี ทนทานและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวกและง่ายดาย น็อตยึดที่แข็งแรงช่วยให้ยึดได้ง่าย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ช่องจ่ายน้ำสามช่องซึ่งสามารถควบคุมได้โดยอิสระจากกัน
  • แยกการใช้ช่องจ่ายน้ำสามจุดในการแตะครั้งเดียว
มีตัวกรองน้ำ
  • เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
ข้อต่อยืดหยุ่น
  • ต่อเข้ากับก๊อกได้ง่ายด้วยเกลียวขนาด 1" หรือ 3/4"
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.29
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.342
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 60 x 22 x 180

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน