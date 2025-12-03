วาล์วควบคุมน้ำ (Control valve)

อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำประปา มีวาล์วควบคุมระหว่างท่อและหัวฉีดน้ำ มีตัวเชื่อมต่อ 2 ทางใช้สำหรับควบคุมน้ำที่ต่อออกมาจากสายยาง

คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้งานได้ทุกที่
  • สำหรับท่อสวนทั่วไป
รวมข้อต้อสองทาง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.055
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.068
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 105 x 32 x 32
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน