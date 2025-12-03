วาล์วควบคุมน้ำ (Control valve)
วาล์วควบคุมระหว่างท่อและหัวฉีดน้ำ มีตัวเชื่อมต่อ 2 ทาง
อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำประปา มีวาล์วควบคุมระหว่างท่อและหัวฉีดน้ำ มีตัวเชื่อมต่อ 2 ทางใช้สำหรับควบคุมน้ำที่ต่อออกมาจากสายยาง
คุณสมบัติและจุดเด่น
ใช้งานได้ทุกที่
- สำหรับท่อสวนทั่วไป
รวมข้อต้อสองทาง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.055
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.068
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|105 x 32 x 32
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน