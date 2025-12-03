สปริงเกอร์ รุ่น PS 300

สปริงเกอร์ รุ่น PS 300 แบบหมุนเป็นวงกลมเหมาะสำหรับการรดน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 706 ตารางเมตร

สปริงเกอร์ รุ่น PS 300 แบบหมุนเป็นวงกลม เหมาะสำหรับการรดน้ำพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และสวน พื้นที่รดน้ำสูงสุด 706 ตร.ม. สามารถเชื่อมต่อกับสายยางได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปรับมุมสเปรย์
  • เช่น. สำหรับรดน้ำต้นไม้
เข็มที่แข็งแกร่งสำหรับใต้ดินที่ไม่เรียบหรือลาดเอียง
  • รับประกันเสถียรภาพและความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณน้ำ 18,5 l/min
เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (2 บาร์) ≤ 25 m
เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (4 บาร์) ≤ 30 m
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.13
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.17
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 52 x 113 x 212
สปริงเกอร์ รุ่น PS 300
สปริงเกอร์ รุ่น PS 300
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สนามหญ้า
อุปกรณ์เสริม