สปริงเกอร์ รุ่น PS 300
สปริงเกอร์ รุ่น PS 300 แบบหมุนเป็นวงกลมเหมาะสำหรับการรดน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 706 ตารางเมตร
สปริงเกอร์ รุ่น PS 300 แบบหมุนเป็นวงกลม เหมาะสำหรับการรดน้ำพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และสวน พื้นที่รดน้ำสูงสุด 706 ตร.ม. สามารถเชื่อมต่อกับสายยางได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปรับมุมสเปรย์
- เช่น. สำหรับรดน้ำต้นไม้
เข็มที่แข็งแกร่งสำหรับใต้ดินที่ไม่เรียบหรือลาดเอียง
- รับประกันเสถียรภาพและความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณน้ำ
|18,5 l/min
|เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (2 บาร์)
|≤ 25 m
|เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (4 บาร์)
|≤ 30 m
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.13
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.17
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|52 x 113 x 212
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สนามหญ้า