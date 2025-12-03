สปริงเกอร์รุ่น RS 120/2

สปริงเกอร์วงกลม รุ่น RS 120/2 มาพร้อมมุมปรับองศาของการฉีดพ่นน้ำออกเหมาะสำหรับการรดน้ำในพื้นที่ขนาด 113 ตารางเมตร เชื่อมต่อกับสายยางได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ปรับมุมสเปรย์
  • สำหรับรดน้ำตามที่ต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณน้ำ 16 l/min
เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (2 บาร์) ≤ 8 m
เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (4 บาร์) ≤ 12 m
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.179
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.22
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 200 x 248 x 110
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สนามหญ้า
