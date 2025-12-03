สปริงเกอร์รุ่น RS 120/2
สปริงเกอร์วงกลม รุ่น RS 120/2 มาพร้อมมุมปรับองศาของการฉีดพ่นน้ำออกเหมาะสำหรับการรดน้ำในพื้นที่ขนาด 113 ตารางเมตร เชื่อมต่อกับสายยางได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปรับมุมสเปรย์
- สำหรับรดน้ำตามที่ต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณน้ำ
|16 l/min
|เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (2 บาร์)
|≤ 8 m
|เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (4 บาร์)
|≤ 12 m
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.179
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.22
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|200 x 248 x 110
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สนามหญ้า