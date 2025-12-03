สปริงเกอร์รุ่น RS 130/3
สปริงเกอร์แบบหมุนได้เหมาะสำหรับการรดน้ำและเหมาะกับพื้นที่ขนาด 133 ตารางเมตร เชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
แขนโลหะ
- ความทนทานและความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณน้ำ
|15,5 l/min
|เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (2 บาร์)
|≤ 11 m
|เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (4 บาร์)
|≤ 13 m
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.157
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.198
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|200 x 248 x 100
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สนามหญ้า