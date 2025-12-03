สปริงเกอร์รุ่น RS 130/3

สปริงเกอร์แบบหมุนได้เหมาะสำหรับการรดน้ำและเหมาะกับพื้นที่ขนาด 133 ตารางเมตร เชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
แขนโลหะ
  • ความทนทานและความทนทาน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณน้ำ 15,5 l/min
เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (2 บาร์) ≤ 11 m
เส้นผ่าศูนย์กลางโรย (4 บาร์) ≤ 13 m
สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.157
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.198
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 200 x 248 x 100
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สนามหญ้า
อุปกรณ์เสริม