หัวฉีดทองเหลือง (Brass nozzle)
หัวฉีดทองเหลืองสำหรับการรดน้ำพื้นที่ขนาดเล็ก / ขนาดกลางออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่าย สามารถปรับได้
หัวฉีดทองเหลืองที่ทนทานเหมาะสำหรับการรดน้ำสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลางและพื้นที่อื่น ๆ เช่น การรดน้ำต้นไม้ประดับหรือกระถาง เครื่องมือและเฟอร์นิเจอร์ในสวน ใช้งานมือเดียวได้อย่างสะดวกสบาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำจากทองเหลือง
- รับประกันความทนทาน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อนนุ่มพร้อมด้ามจับ
- เพื่อความสบายและการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
- เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.167
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.18
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|103 x 36 x 36
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน