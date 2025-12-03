หัวฉีดทองเหลือง (Brass nozzle)

หัวฉีดทองเหลืองสำหรับการรดน้ำพื้นที่ขนาดเล็ก / ขนาดกลางออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่ง่าย สามารถปรับได้

หัวฉีดทองเหลืองที่ทนทานเหมาะสำหรับการรดน้ำสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลางและพื้นที่อื่น ๆ เช่น การรดน้ำต้นไม้ประดับหรือกระถาง เครื่องมือและเฟอร์นิเจอร์ในสวน ใช้งานมือเดียวได้อย่างสะดวกสบาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำจากทองเหลือง
  • รับประกันความทนทาน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อนนุ่มพร้อมด้ามจับ
  • เพื่อความสบายและการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
  • เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.167
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.18
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 103 x 36 x 36

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน