ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium
ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium วัสดุจากเหล็กอย่างดี หัวฉีดปรับได้ ทนทาน ถือได้อย่างสบายมือ
ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium วัสดุจากเหล็กอย่างดี หัวฉีดปรับได้ ไม่เพียงแต่จับกระชับมือเท่านั้น แต่ยังแข็งแกร่งเป็นพิเศษและใช้งานได้ยาวนาน ที่จับแบบหมุน ไกปืนแบบล็อคได้สามารถชี้ไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ สามารถปรับการไหลของน้ำได้ตามต้องการด้วยมือเดียวโดยใช้วาล์วควบคุม หัวฉีดน้ำ 2 รูปแบบ หัวฉีดแบบชี้เป็นเส้นตรงและแบบกรวย สำหรับการรดน้ำดอกไม้และต้นไม้ หรือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหยาบบนระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวน ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางในสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ด้ามจับหมุนได้
- ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
- เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
- สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
องค์ประกอบโลหะคุณภาพสูง
- เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- อยู่ในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานที่สะดวกสบาย
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.225
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.25
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|225 x 42 x 105
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
- ด้ามจับหมุนได้
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
- องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
- โลหะ
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย