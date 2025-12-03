ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium

ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium วัสดุจากเหล็กอย่างดี หัวฉีดปรับได้ ทนทาน ถือได้อย่างสบายมือ

ปืนฉีดน้ำ Metal spray gun premium วัสดุจากเหล็กอย่างดี หัวฉีดปรับได้ ไม่เพียงแต่จับกระชับมือเท่านั้น แต่ยังแข็งแกร่งเป็นพิเศษและใช้งานได้ยาวนาน ที่จับแบบหมุน ไกปืนแบบล็อคได้สามารถชี้ไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ สามารถปรับการไหลของน้ำได้ตามต้องการด้วยมือเดียวโดยใช้วาล์วควบคุม หัวฉีดน้ำ 2 รูปแบบ หัวฉีดแบบชี้เป็นเส้นตรงและแบบกรวย สำหรับการรดน้ำดอกไม้และต้นไม้ หรือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหยาบบนระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวน ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางในสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ด้ามจับหมุนได้
  • ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
  • การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
  • เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
  • เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
  • สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
องค์ประกอบโลหะคุณภาพสูง
  • เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • อยู่ในมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานที่สะดวกสบาย
Self-ตะกอน
  • การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.225
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.25
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 225 x 42 x 105

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
  • ด้ามจับหมุนได้
  • ล็อคที่จับ
  • ระเบียบการไหลของน้ำ
  • ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
  • องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
  • โลหะ
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
