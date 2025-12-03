ปืนพ่นสีมัลติฟังก์ชั่น Metall Premium
ด้วยปืนสเปรย์อเนกประสงค์คุณภาพสูงที่ทำจากโลหะมีอายุการใช้งานยาวนานสามารถรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ รวมถึงด้ามจับหมุนได้และหัวสเปรย์ปราศจากหยดน้ำ
ปืนฉีดอเนกประสงค์ทำจากโลหะคุณภาพสูงทนทานสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน รูปแบบการพ่น 4 แบบคือฝักบัวกระแสแนวราบเจ็ทเติมอากาศและละอองสเปรย์ทำให้อุปกรณ์นี้มีความสามารถหลากหลายสำหรับการรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ละอองสเปรย์อ่อนโยนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพืชที่บอบบางในขณะที่ฝักบัวเหมาะสำหรับรดน้ำต้นไม้และเตียงดอกไม้เป็นต้น ด้วยการใช้ลำธารแนวราบทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกได้ และเครื่องเติมอากาศแบบเจ็ทช่วยให้น้ำไหลสูงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการบรรจุภาชนะ เทคโนโลยีเมมเบรนที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนหัวสเปรย์พัฒนาโดยKärcherช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการใช้หยดน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเอกสิทธิ์ของคาร์เชอร์: ด้ามจับหมุนได้ซึ่งสามารถล็อคไกไปข้างหน้าหรือข้างหลังนั่งสบาย ๆ ในมือและให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยวิธีการ: หัวฉีดจากคาร์เชอร์สามารถใช้งานได้กับระบบคลิกที่มีอยู่ทั้งหมดและสามารถเชื่อมต่อกับสายสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการกรองชนิดพิเศษ
- มั่นใจได้ถึงการใช้งานแบบหยดน้ำในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการพ่นและหลังการตัดน้ำ
ด้ามจับหมุนได้
- ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่เลือกได้สี่แบบพร้อมฟังก์ชั่นล็อค: ฝักบัว, สายน้ำแบบแบน, เจ็ทเติมอากาศ, ละอองน้ำ
- รูปแบบการพ่นที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่ของแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
- สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
องค์ประกอบโลหะคุณภาพสูง
- เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
แผ่นฝักบัวถอดออกได้
- สำหรับทำความสะอาดเมมเบรนของหัวฉีดที่ถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.335
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.36
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|250 x 70 x 130
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 4
- ด้ามจับหมุนได้
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
- องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
- โลหะ
วิดีโอ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับการทำความสะอาดใบ
- สำหรับการรดน้ำต้นไม้ที่ละเอียดอ่อนเช่น ต้นกล้า
- พุ่มไม้พุ่มไม้