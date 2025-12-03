ปืนพ่นสีมัลติฟังก์ชั่น Metall Premium

ด้วยปืนสเปรย์อเนกประสงค์คุณภาพสูงที่ทำจากโลหะมีอายุการใช้งานยาวนานสามารถรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ รวมถึงด้ามจับหมุนได้และหัวสเปรย์ปราศจากหยดน้ำ

ปืนฉีดอเนกประสงค์ทำจากโลหะคุณภาพสูงทนทานสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน รูปแบบการพ่น 4 แบบคือฝักบัวกระแสแนวราบเจ็ทเติมอากาศและละอองสเปรย์ทำให้อุปกรณ์นี้มีความสามารถหลากหลายสำหรับการรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ละอองสเปรย์อ่อนโยนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพืชที่บอบบางในขณะที่ฝักบัวเหมาะสำหรับรดน้ำต้นไม้และเตียงดอกไม้เป็นต้น ด้วยการใช้ลำธารแนวราบทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกได้ และเครื่องเติมอากาศแบบเจ็ทช่วยให้น้ำไหลสูงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการบรรจุภาชนะ เทคโนโลยีเมมเบรนที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนหัวสเปรย์พัฒนาโดยKärcherช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการใช้หยดน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเอกสิทธิ์ของคาร์เชอร์: ด้ามจับหมุนได้ซึ่งสามารถล็อคไกไปข้างหน้าหรือข้างหลังนั่งสบาย ๆ ในมือและให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยวิธีการ: หัวฉีดจากคาร์เชอร์สามารถใช้งานได้กับระบบคลิกที่มีอยู่ทั้งหมดและสามารถเชื่อมต่อกับสายสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการกรองชนิดพิเศษ
  • มั่นใจได้ถึงการใช้งานแบบหยดน้ำในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการพ่นและหลังการตัดน้ำ
ด้ามจับหมุนได้
  • ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
  • การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
  • เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่เลือกได้สี่แบบพร้อมฟังก์ชั่นล็อค: ฝักบัว, สายน้ำแบบแบน, เจ็ทเติมอากาศ, ละอองน้ำ
  • รูปแบบการพ่นที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่ของแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
  • สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
องค์ประกอบโลหะคุณภาพสูง
  • เพื่อความทนทานเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
Self-ตะกอน
  • การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
แผ่นฝักบัวถอดออกได้
  • สำหรับทำความสะอาดเมมเบรนของหัวฉีดที่ถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.335
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.36
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 250 x 70 x 130

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 4
  • ด้ามจับหมุนได้
  • ล็อคที่จับ
  • ระเบียบการไหลของน้ำ
  • ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
  • องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
  • โลหะ
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับการทำความสะอาดใบ
  • สำหรับการรดน้ำต้นไม้ที่ละเอียดอ่อนเช่น ต้นกล้า
  • พุ่มไม้พุ่มไม้
