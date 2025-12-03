Multifunctional spray gun

ปืนฉีดอเนกประสงค์อเนกประสงค์ที่มีรูปแบบการพ่น 3 แบบ: ฝักบัว, จุดและกรวยเจ็ท ด้วยทริกเกอร์แบบล็อคได้จึงเหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ต่อเนื่องหลายชนิดอย่างต่อเนื่อง

ปืนฉีดอเนกประสงค์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ปืนฉีดอเนกประสงค์ยังมีรูปแบบการพ่น 3 แบบ: ฝักบัว, จุดและกรวยเจ็ท เตียงดอกไม้และต้นไม้สามารถรดน้ำได้ง่าย (ฝักบัวอาบน้ำและเจ็ทรูปกรวย) และระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวนสามารถทำความสะอาดได้จากสิ่งสกปรกหยาบ (เจ็ทพอยต์) สิ่งนี้ทำให้ปืนฉีดอเนกประสงค์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับงานรดน้ำและทำความสะอาด ปืนสเปรย์ยังมีไกปืนที่สามารถล็อคได้ที่ด้ามจับซึ่งช่วยให้จับได้สบายและไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง เรา

คุณสมบัติและจุดเด่น
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
  • ระเบียบของอัตราการไหลด้วยมือเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
  • เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่ปรับได้สามรูปแบบ: ฝักบัวจุดและกรวยเจ็ท
  • เหมาะสำหรับรดน้ำ (เจ็ทรูปกรวยและฝักบัว) และทำความสะอาด (พอยต์เจ็ต)
Self-ตะกอน
  • การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.13
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.16
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 215 x 57 x 113

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 3
  • ล็อคที่จับ
  • ระเบียบการไหลของน้ำ
  • ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
อุปกรณ์เสริม