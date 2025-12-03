Multifunctional spray gun
ปืนฉีดอเนกประสงค์อเนกประสงค์ที่มีรูปแบบการพ่น 3 แบบ: ฝักบัว, จุดและกรวยเจ็ท ด้วยทริกเกอร์แบบล็อคได้จึงเหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ต่อเนื่องหลายชนิดอย่างต่อเนื่อง
ปืนฉีดอเนกประสงค์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรดน้ำต้นไม้ต่าง ๆ ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ปืนฉีดอเนกประสงค์ยังมีรูปแบบการพ่น 3 แบบ: ฝักบัว, จุดและกรวยเจ็ท เตียงดอกไม้และต้นไม้สามารถรดน้ำได้ง่าย (ฝักบัวอาบน้ำและเจ็ทรูปกรวย) และระเบียงหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวนสามารถทำความสะอาดได้จากสิ่งสกปรกหยาบ (เจ็ทพอยต์) สิ่งนี้ทำให้ปืนฉีดอเนกประสงค์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับงานรดน้ำและทำความสะอาด ปืนสเปรย์ยังมีไกปืนที่สามารถล็อคได้ที่ด้ามจับซึ่งช่วยให้จับได้สบายและไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง เรา
คุณสมบัติและจุดเด่น
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- ระเบียบของอัตราการไหลด้วยมือเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่ปรับได้สามรูปแบบ: ฝักบัวจุดและกรวยเจ็ท
- เหมาะสำหรับรดน้ำ (เจ็ทรูปกรวยและฝักบัว) และทำความสะอาด (พอยต์เจ็ต)
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.13
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.16
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|215 x 57 x 113
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 3
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย