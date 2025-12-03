ปืนฉีดน้ำ Multifunctional spray gun plus
ปืนฉีดน้ำ Multifunctional spray gun plus ปรับหัวฉีดได้ 4 แบบ ด้ามจับที่หมุนได้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
ปืนฉีดน้ำ Multifunctional spray gun plus ปรับหัวฉีดได้ 4 แบบ สามารถจัดการงานรดน้ำต้นไม้ที่มีความต้องการแตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีเมมเบรนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาโดยคาร์เชอร์รับประกันว่าหัวสเปรย์ที่ปราศจากน้ำหยดสำหรับทุกการใช้งาน แม้จะเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำก็ตาม ที่จับแบบหมุนได้ซึ่งไกปืนแบบล็อคได้สามารถหมุนไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานส่วนบุคคล รูปแบบการฉีดพ่น 4 รูปแบบ ได้แก่ ฝักบัว แบบชี้เส้นตรง แบบแบน และแบบละอองสเปรย์ เหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้ที่บอบบางอย่างอ่อนโยน ในขณะที่ฝักบัวเหมาะสำหรับการรดน้ำต้นไม้และแปลงดอกไม้ สำหรับงานทำความสะอาดเล็ก ๆ ในสวน แนะนำให้ใช้แบบชี้เส้นตรง และการใช้วาล์วควบคุมซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยมือเดียว สามารถปรับการไหลของน้ำได้ตามความต้องการ ปืนฉีดจากคาร์เชอร์ใช้ได้กัทุกอุปกรณ์ของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางในสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
เทคโนโลยีการกรองชนิดพิเศษ
- มั่นใจได้ถึงการใช้งานแบบหยดน้ำในระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการฉีดพ่นและหลังการตัดน้ำ
ด้ามจับหมุนได้
- ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นที่เลือกได้สี่แบบพร้อมฟังก์ชั่นล็อค: ฝักบัว, สายน้ำแบบแบน, เจ็ทเติมอากาศ, ละอองน้ำ
- รูปแบบการพ่นที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่ของแอปพลิเคชัน
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
- สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
แผ่นฝักบัวถอดออกได้
- สำหรับทำความสะอาดเมมเบรนของหัวฉีดที่ถูกบล็อก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.22
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.245
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|240 x 70 x 127
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 4
- ด้ามจับหมุนได้
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
- องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
- สำหรับการทำความสะอาดใบ
- สำหรับการรดน้ำต้นไม้ที่ละเอียดอ่อนเช่น ต้นกล้า
- พุ่มไม้พุ่มไม้
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง