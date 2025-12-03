หัวฉีด (Nozzle)

ขนาดเล็กสะดวกและง่ายต่อการต่อสายยาง

หัวฉีดขนาดเล็กเหมาะสำหรับการรดน้ำในสวน ด้วยรูปแบบการฉีดพ่นที่ปรับได้อย่างต่อเนื่องทำให้มีการกระจายของน้ำอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติและจุดเด่น
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
  • เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
Self-ตะกอน
  • การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ขนาดเล็กกะทัดรัด
  • ง่ายต่อการใช้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.052
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.066
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 131 x 36 x 36

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
  • ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
อุปกรณ์เสริม