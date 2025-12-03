หัวฉีด (Nozzle)
ขนาดเล็กสะดวกและง่ายต่อการต่อสายยาง
หัวฉีดขนาดเล็กเหมาะสำหรับการรดน้ำในสวน ด้วยรูปแบบการฉีดพ่นที่ปรับได้อย่างต่อเนื่องทำให้มีการกระจายของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติและจุดเด่น
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
- เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ขนาดเล็กกะทัดรัด
- ง่ายต่อการใช้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.052
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.066
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|131 x 36 x 36
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย