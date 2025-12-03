หัวฉีดน้ำ Premium spray lance

หัวฉีดน้ำ Premium spray lance ก้านหัวฉีดเป็นโลหะ ยืดหดได้ ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน สำหรับการรดน้ำพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดกลาง

หัวฉีดน้ำ Premium spray lance ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นี้ผสมผสานรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบและความสะดวกสบาย ก้านสามารถยืดหดได้ตั้งแต่ 70 มม. ถึง 105 มม. หมุนได้ 180 องศา พร้อมฟังก์ชั่นเปิด/ปิดหัวฉีด รูปแบบการฉีดพ่นมีถึง 6 แบบ และตะขอเกี่ยวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในสวน

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวฉีดน้ำ Premium spray lance: ปรับได้ 6 รูปแบบ
ปรับได้ 6 รูปแบบ
สำหรับรดน้ำตามที่ต้องการ
หัวฉีดน้ำ Premium spray lance: ก้ายยืดสไลด์ (70-105 ซม.)
ก้ายยืดสไลด์ (70-105 ซม.)
สำหรับทุกการใช้งาน
หัวฉีดน้ำ Premium spray lance: การควบคุมการไหลด้วยมือเดียวและฟังก์ชั่นเปิด/ปิด
การควบคุมการไหลด้วยมือเดียวและฟังก์ชั่นเปิด/ปิด
เพื่อการจัดการที่ง่ายและสะดวก
หัวฉีดพ่นแบบหมุนได้ (180°)
  • มุมสเปรย์ที่แตกต่างกันสำหรับการรดน้ำเป้าหมาย
จัดเก็บสะดวกด้วยตะขอ
  • สามารถเก็บได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.526
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 780 x 150 x 66
วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
อุปกรณ์เสริม