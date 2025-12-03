หัวฉีดน้ำ Premium spray lance
หัวฉีดน้ำ Premium spray lance ก้านหัวฉีดเป็นโลหะ ยืดหดได้ ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน สำหรับการรดน้ำพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดกลาง
หัวฉีดน้ำ Premium spray lance ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นี้ผสมผสานรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบและความสะดวกสบาย ก้านสามารถยืดหดได้ตั้งแต่ 70 มม. ถึง 105 มม. หมุนได้ 180 องศา พร้อมฟังก์ชั่นเปิด/ปิดหัวฉีด รูปแบบการฉีดพ่นมีถึง 6 แบบ และตะขอเกี่ยวเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ในสวน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ปรับได้ 6 รูปแบบสำหรับรดน้ำตามที่ต้องการ
ก้ายยืดสไลด์ (70-105 ซม.)สำหรับทุกการใช้งาน
การควบคุมการไหลด้วยมือเดียวและฟังก์ชั่นเปิด/ปิดเพื่อการจัดการที่ง่ายและสะดวก
หัวฉีดพ่นแบบหมุนได้ (180°)
- มุมสเปรย์ที่แตกต่างกันสำหรับการรดน้ำเป้าหมาย
จัดเก็บสะดวกด้วยตะขอ
- สามารถเก็บได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.526
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|780 x 150 x 66
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน