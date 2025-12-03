ปืนสเปรย์ (Spray gun)

ปืนสเปรย์เพื่อการรดน้ำที่สะดวกสบาย รวดเร็วและง่ายต่อการเชื่อมต่อกับสาย

ปืนฉีดที่ทำให้การรดน้ำเป็นเรื่องง่าย สามารถเชื่อมต่อกับสายอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติและจุดเด่น
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
  • ระเบียบของอัตราการไหลด้วยมือเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
  • เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
  • เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
Self-ตะกอน
  • การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.112
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.142
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 203 x 41.5 x 105

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
  • ล็อคที่จับ
  • ระเบียบการไหลของน้ำ
  • ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
ปืนสเปรย์ (Spray gun)
ปืนสเปรย์ (Spray gun)

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
อุปกรณ์เสริม