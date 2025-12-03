ปืนสเปรย์ (Spray gun)
ปืนสเปรย์เพื่อการรดน้ำที่สะดวกสบาย รวดเร็วและง่ายต่อการเชื่อมต่อกับสาย
ปืนฉีดที่ทำให้การรดน้ำเป็นเรื่องง่าย สามารถเชื่อมต่อกับสายอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติและจุดเด่น
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- ระเบียบของอัตราการไหลด้วยมือเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
- เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.112
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.142
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|203 x 41.5 x 105
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย