ปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plus

รดน้ำอย่างสะดวกสบายด้วยปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plusสามารถใช้งานได้ด้วยหัวฉีดปรับได้ 2 แบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานรดน้ำแบบง่าย ๆ ในสวนของคุณ

คาร์เชอร์เท่านั้นที่มอบความสะดวกสบายได้มากขนาดนี้: สามารถปรับความแรงของน้ำได้และปรับรูปแบบการกระจายน้ำได้ 2 แบบ ออกแบบให้ปืนมีรูปทรงโค้งเข้ารูปกับฝ่ามือ ออกแบบด้วยพลาสติกที่มีคุณภาพ ล็อคไกปืนได้ ลดความเมื่อยล้า มีรูปแบบการฉีดพ่น 2 แบบคือ แบบเส้นตรงและแบบกรวย ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ เหมาะสำหรับการรดน้ำดอกไม้และแปลงต้นไม้ หรือสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกหยาบบนพื้นหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวน หัวฉีดจากคาร์เชอร์เข้ากันได้กับข้อต่อสวมเร็วของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางของคุณได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
ด้ามจับหมุนได้
  • ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
  • การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
  • เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
  • เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
  • สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
Self-ตะกอน
  • การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.13
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.157
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 210 x 42 x 105

อุปกรณ์

  • จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
  • ด้ามจับหมุนได้
  • ล็อคที่จับ
  • ระเบียบการไหลของน้ำ
  • ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
  • องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
ปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plus
ปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plus

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย
อุปกรณ์เสริม