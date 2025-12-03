ปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plus
รดน้ำอย่างสะดวกสบายด้วยปืนฉีดรดน้ำ Spray gun Plusสามารถใช้งานได้ด้วยหัวฉีดปรับได้ 2 แบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานรดน้ำแบบง่าย ๆ ในสวนของคุณ
คาร์เชอร์เท่านั้นที่มอบความสะดวกสบายได้มากขนาดนี้: สามารถปรับความแรงของน้ำได้และปรับรูปแบบการกระจายน้ำได้ 2 แบบ ออกแบบให้ปืนมีรูปทรงโค้งเข้ารูปกับฝ่ามือ ออกแบบด้วยพลาสติกที่มีคุณภาพ ล็อคไกปืนได้ ลดความเมื่อยล้า มีรูปแบบการฉีดพ่น 2 แบบคือ แบบเส้นตรงและแบบกรวย ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการ เหมาะสำหรับการรดน้ำดอกไม้และแปลงต้นไม้ หรือสำหรับการขจัดสิ่งสกปรกหยาบบนพื้นหรือเฟอร์นิเจอร์ในสวน หัวฉีดจากคาร์เชอร์เข้ากันได้กับข้อต่อสวมเร็วของคาร์เชอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางของคุณได้
คุณสมบัติและจุดเด่น
ด้ามจับหมุนได้
- ความสามารถในการใช้งานส่วนบุคคลพร้อมคันโยกไกปืนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- การควบคุมอัตราการไหลของหัวฉีดด้วยมือเพียงข้างเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
- เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
- สำหรับความต้านทานการลื่นความสะดวกสบายที่มากขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหาย
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.13
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.157
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|210 x 42 x 105
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
- ด้ามจับหมุนได้
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
- องค์ประกอบพลาสติกอ่อน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย