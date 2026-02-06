ชุดปืนฉีดน้ำขนาดเล็ก Spray Gun Set

ชุดปืนฉีดน้ำขนาดเล็ก Spray Gun Set ปรับรูปแบบการฉีดได้ มือจับออกแบบตามสรีระ ใช้งานง่าย ประกอบไปด้วย ปืนฉีด ข้อต่อสายยาง พร้อมตัวลดเกลียว 1/2" ข้อต่ออเนกประสงค์พร้อม Aqua Stop เพื่อการรดน้ำต้นไม้ทุกประเภทและทำความสะอาดเครื่องมือทำสวนและเฟอร์นิเจอร์ หัวฉีดพ่นมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น รูปแบบการพ่นที่ปรับได้ตั้งแต่พ่นเต็มถึงพ่นละออง ปืนยังมีตะขอแขวนที่ใช้งานได้จริง ปืนผสมผสานการออกแบบที่น่าดึงดูดเข้ากับการใช้งานที่ง่าย และฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มากมาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
ข้อต่อแบบปรับได้
  • ปรับรูปแบบการฉีดได้
ระบบตะขอและห่วง
  • ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด
ปืนฉีดน้ำ
ข้อต่อท่ออเนกประสงค์
  • เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีดำ
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.143
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.196
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 110 x 22 x 150
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน