ชุดปืนฉีดน้ำขนาดเล็ก Spray Gun Set
ชุดปืนฉีดน้ำขนาดเล็ก Spray Gun Set ปรับรูปแบบการฉีดได้ มือจับออกแบบตามสรีระ ใช้งานง่าย ประกอบไปด้วย ปืนฉีด ข้อต่อสายยาง พร้อมตัวลดเกลียว 1/2" ข้อต่ออเนกประสงค์พร้อม Aqua Stop เพื่อการรดน้ำต้นไม้ทุกประเภทและทำความสะอาดเครื่องมือทำสวนและเฟอร์นิเจอร์ หัวฉีดพ่นมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ เช่น รูปแบบการพ่นที่ปรับได้ตั้งแต่พ่นเต็มถึงพ่นละออง ปืนยังมีตะขอแขวนที่ใช้งานได้จริง ปืนผสมผสานการออกแบบที่น่าดึงดูดเข้ากับการใช้งานที่ง่าย และฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มากมาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
ข้อต่อแบบปรับได้
- ปรับรูปแบบการฉีดได้
ระบบตะขอและห่วง
- ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด
ปืนฉีดน้ำ
ข้อต่อท่ออเนกประสงค์
- เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีดำ
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.143
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.196
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|110 x 22 x 150
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน