ชุดปืนฉีดน้ำ Spray Gun Set
ชุดปืนฉีดน้ำ Spray Gun Set ประกอบด้วยข้อต่อก๊อกน้ำและข้อต่อต่ออเนกประสงค์ ปรับรูปแบบการฉีดได้ มือจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใช้งานง่าย
ชุดปืนฉีดน้ำ Spray Gun Set พร้อมสำหรับการรดน้ำในสวนอย่างสะดวกสบาย ปืนฉีดทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยที่จับแบบล็อคได้พร้อมฟังก์ชั่นสแน็ปอิน โดยให้การไหลของน้ำคงอยู่อย่างถาวร สามารถกำหนดรูปแบบการพ่นได้สองแบบ แบบชี้เส้นตรงและแบบกรวย นอกจากปืนฉีดแล้ว ชุดนี้ยังมีข้อต่อ G3/4" พร้อมตัวลดขนาด G1/2" และข้อต่อท่อ 2 ตัว (อันหนึ่งมี Aqua Stop) ป้องกันการไหลของน้ำที่ปลายสาย เช่น ถอดหัวฉีดเมื่อเปิดก๊อกน้ำ และสามารถเชื่อมต่อกับสายยางในสวนของคุณได้โดยไม่มีปัญหา
คุณสมบัติและจุดเด่น
วาล์วควบคุมตามหลักสรีรศาสตร์
- ระเบียบของอัตราการไหลด้วยมือเดียว
ล็อคง่ายของด้ามจับไก
- เพื่อการรดน้ำที่สะดวกและต่อเนื่อง
รูปแบบการฉีดพ่นสามารถกำหนดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฮาร์ดเจ็ทจนถึงกรวยเจ็ท
- เหมาะสำหรับรดน้ำ (กรวยเจ็ท) และทำความสะอาด (เจ็ทพอยต์)
Aqua Stop
- สำหรับการถอดอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัยจากท่อโดยไม่ต้องสาด
Self-ตะกอน
- การป้องกันที่เหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดจากน้ำค้างแข็ง
ข้อต่อท่อ (1/2", 5/8")
- เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ระบบตะขอและห่วง
- ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.112
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.198
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|167 x 41.5 x 141.5
อุปกรณ์
- จำนวนรูปแบบสเปรย์: 2
- ล็อคที่จับ
- ระเบียบการไหลของน้ำ
- ฟังก์ชั่นการระบายน้ำด้วยตนเอง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- แปลงดอกไม้ผักแปลงดอกไม้
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกเล็กน้อย