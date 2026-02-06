เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 35/15C Classic BP Pack
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น BD 35/15 C Classic เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยความสามารถรอบด้านที่น่าทึ่ง ความคล่องตัวและขนาดเล็กกะทัดรัดที่โดดเด่นทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้คุณสามารถชาร์จได้อย่างสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น BD 35/15 C Classic มาพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น มอบความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความสะดวก และประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยม ด้วยหัวแปรงขนาด 35 ซม. เครื่องนี้ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดและความคล่องตัวที่เหนือชั้นด้วยขนาดตัวเครื่องที่เล็กกะทัดรัด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก BD 35/15 C Classic เหมาะสำหรับการทำความสะอาดมุมแคบและพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์หนาแน่น ด้วยความสูงเพียง 68 ซม. เครื่องสามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะและเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สะดวกของเครื่องนี้คือที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชาร์จเครื่องได้ทุกที่ตามต้องการ BD 35/15 C Classic ได้รับการออกแบบเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือ โครงสร้างที่แข็งแรงและชิ้นส่วนคุณภาพสูงช่วยยืดอายุการใช้งานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูง นอกจากนี้ การออกแบบที่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้ง่ายยังช่วยให้การบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่ชาร์จในตัว
- ที่ชาร์จแรงดันไฟกว้างเพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกที่
- เข้ากันได้กับช่วงแรงดันไฟกว้าง
ขนาดกะทัดรัด
- คล่องตัวสูง
- เคลื่อนย้ายออกจากผนังได้ง่าย
- การใช้งานง่าย
การดูดในระดับที่เหมาะสม
- ยางรีดน้ำสามารถดูดน้ำได้อย่างดีแม้ในมุมแคบ
- ทำให้พื้นแห้งทันที
ด้ามจับพับและปรับระดับได้
- การออกแบบที่กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
- ขนย้ายง่าย ใส่ในรถยนต์ส่วนใหญ่ได้
- ปรับตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับความสูงของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน
ปรับอัตราการไหลของน้ำได้
- อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 1 ลิตร/นาที
- ปรับได้ตามประเภทของพื้นและสิ่งสกปรก
หัวแปรงที่เข้าถึงได้ง่าย
- เปลี่ยนแปรงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- บำรุงรักษาง่ายหลังการใช้งาน
ถังน้ำเสียถอดออกได้
- การบำรุงรักษาง่าย
โหมด eco!efficiency
- ลดการใช้พลังงาน
- ระดับเสียงรบกวนต่ำ
- ขยายเวลาการทำงานได้สูงสุดถึง 25%
ระบบจ่ายน้ำที่พัฒนาใหม่
- เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
- การกระจายน้ำที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
หน้าจอแสดงผล
- แสดงรหัสข้อผิดพลาดและสถานะ: ช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|350
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|470
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|สูงสุด 15 / สูงสุด 15
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|สูงสุด 1400
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|700
|ประเภทแบตเตอรี่
|ไม่ต้องบำรุงรักษา
|แบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง)
|12 / 38
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 2
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
|nom. 10
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|180 - 180
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|25 / 16.5
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|สูงสุด 0.95
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|54
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|830 x 500 x 680
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
- แบตเตอรี่
- รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว
- ล้อหมุนเคลื่อนที่
อุปกรณ์
- ประเภทของปากดูด: Linatex®
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- ผู้ให้บริการทำความสะอาดอาคาร
- ค้าปลีก
- ธุรกิจบริการและการต้อนรับ
- ร้านอาหารและคาเฟ่
- บริการสาธารณะ
- สถานดูแลสุขภาพ
- สำนักงาน