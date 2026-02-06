เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 35/15C Classic BP Pack

เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น BD 35/15 C Classic เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยความสามารถรอบด้านที่น่าทึ่ง ความคล่องตัวและขนาดเล็กกะทัดรัดที่โดดเด่นทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้คุณสามารถชาร์จได้อย่างสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ รุ่น BD 35/15 C Classic มาพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น มอบความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความสะดวก และประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยม ด้วยหัวแปรงขนาด 35 ซม. เครื่องนี้ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดและความคล่องตัวที่เหนือชั้นด้วยขนาดตัวเครื่องที่เล็กกะทัดรัด ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก BD 35/15 C Classic เหมาะสำหรับการทำความสะอาดมุมแคบและพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์หนาแน่น ด้วยความสูงเพียง 68 ซม. เครื่องสามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะและเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สะดวกของเครื่องนี้คือที่ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชาร์จเครื่องได้ทุกที่ตามต้องการ BD 35/15 C Classic ได้รับการออกแบบเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือ โครงสร้างที่แข็งแรงและชิ้นส่วนคุณภาพสูงช่วยยืดอายุการใช้งานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูง นอกจากนี้ การออกแบบที่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้ง่ายยังช่วยให้การบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

คุณสมบัติและจุดเด่น
ที่ชาร์จในตัว
  • ที่ชาร์จแรงดันไฟกว้างเพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกที่
  • เข้ากันได้กับช่วงแรงดันไฟกว้าง
ขนาดกะทัดรัด
  • คล่องตัวสูง
  • เคลื่อนย้ายออกจากผนังได้ง่าย
  • การใช้งานง่าย
การดูดในระดับที่เหมาะสม
  • ยางรีดน้ำสามารถดูดน้ำได้อย่างดีแม้ในมุมแคบ
  • ทำให้พื้นแห้งทันที
ด้ามจับพับและปรับระดับได้
  • การออกแบบที่กะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • ขนย้ายง่าย ใส่ในรถยนต์ส่วนใหญ่ได้
  • ปรับตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับความสูงของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน
ปรับอัตราการไหลของน้ำได้
  • อัตราการไหลของน้ำสูงสุด 1 ลิตร/นาที
  • ปรับได้ตามประเภทของพื้นและสิ่งสกปรก
หัวแปรงที่เข้าถึงได้ง่าย
  • เปลี่ยนแปรงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
  • บำรุงรักษาง่ายหลังการใช้งาน
ถังน้ำเสียถอดออกได้
  • การบำรุงรักษาง่าย
โหมด eco!efficiency
  • ลดการใช้พลังงาน
  • ระดับเสียงรบกวนต่ำ
  • ขยายเวลาการทำงานได้สูงสุดถึง 25%
ระบบจ่ายน้ำที่พัฒนาใหม่
  • เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
  • การกระจายน้ำที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
หน้าจอแสดงผล
  • แสดงรหัสข้อผิดพลาดและสถานะ: ช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 350
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 470
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) สูงสุด 15 / สูงสุด 15
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) สูงสุด 1400
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 700
ประเภทแบตเตอรี่ ไม่ต้องบำรุงรักษา
แบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง) 12 / 38
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 2
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) nom. 10
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 180 - 180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก) 25 / 16.5
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด 0.95
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 54
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
  • แบตเตอรี่
  • รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว
  • ล้อหมุนเคลื่อนที่

อุปกรณ์

  • ประเภทของปากดูด: Linatex®
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 35/15C Classic BP Pack
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 35/15C Classic BP Pack
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 35/15C Classic BP Pack

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • ผู้ให้บริการทำความสะอาดอาคาร
  • ค้าปลีก
  • ธุรกิจบริการและการต้อนรับ
  • ร้านอาหารและคาเฟ่
  • บริการสาธารณะ
  • สถานดูแลสุขภาพ
  • สำนักงาน
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด