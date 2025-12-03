เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 43/25 C Bp
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่และประหยัด: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น BD 43/25 C มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดที่ทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 1700 ตร.ม./ชม. สำหรับการทำความสะอาดพื้นฐานและเพื่อการบำรุงรักษาบนพื้นที่ไม่เกิน 900 ตร.ม.
กะทัดรัด คล่องตัว ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน และใช้งานง่าย: ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของ เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น DB 43/25 C ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัด มีพื้นที่ปฏิบัติงานขนาด 43 ซม. และถังมีความจุ 25 ลิตร เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กที่มีพื้นผิวขรุขระมาก ใช้งานง่าย สามารถมองเห็นพื้นที่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น BD 43/25 C มาพร้อมระบบ EASY Operation และส่วนควบคุมสีเหลืองที่ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายแม้ผู้ใช้จะไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อนเลยก็ตาม ทั้งยังสามารถทำความสะอาดตัวเครื่องได้ง่ายอีกด้วย แนะนำให้ใช้ เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น BD 43/25 Cในการทำความสะอาดทั่วไปและการทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาพื้นผิว โดยพื้นที่ไม่เกิน 900 ตร.ม. มียางกวาดแบบตรงและแบบโค้งให้เลือกใช้งาน ที่สั่งซื้อเพิ่มเติมได้
คุณสมบัติและจุดเด่น
องค์ประกอบการควบคุมที่แข็งแกร่งและทนทานออกแบบมาสำหรับการใช้งานประจำวัน แข็งแรง ทนทาน และเชื่อถือได้
ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operationภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน โซลินอยด์วาล์วสำหรับตัดน้ำอัตโนมัติหลังจากสวิทช์ของคนตายถูกปล่อยออกมา ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย
เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดคล่องแคล่วมากและใช้งานง่าย มองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน
ช่องแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับแบตเตอรี่มาตรฐานทุกรุ่น
- เข้าถึงช่องแบตเตอรี่ได้ง่าย จึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้สะดวก
- นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะด้วย
ระบบ Home Base
- ติดตั้งตะขอเกี่ยว ถังเก็บ ไม้ถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มได้
- จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้
เครื่องรุ่นพื้นฐานในราคาย่อมเยา มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่รุ่น 25 ถึง 35 ลิตร
- มีความคุ้มค่าสูง
- ลดทอนจนเหลือเพียงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
ส่วนควบคุมสีเหลืองมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ส่วนควบคุมสีเหลืองช่วยให้ใช้งานง่ายและลดเวลาในการเรียนรู้
มียางกวาดแบบตรงและแบบโค้งให้เลือกใช้งาน
- ช่วยให้สามารถปรับสภาพพื้นได้อย่างเหมาะสม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|430
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|750
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|25 / 25
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1720
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1250
|แบตเตอรี่ (โวลต์)
|24
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 2
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|180
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|30 - 40 / 22.5 - 28
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|สูงสุด 2.7
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|1100
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|44
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
- ยางรีดน้ำรูปตัววี
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ