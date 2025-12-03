เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 43/25 C Bp

ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่และประหยัด: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น BD 43/25 C มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดที่ทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 1700 ตร.ม./ชม. สำหรับการทำความสะอาดพื้นฐานและเพื่อการบำรุงรักษาบนพื้นที่ไม่เกิน 900 ตร.ม.

กะทัดรัด คล่องตัว ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน และใช้งานง่าย: ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของ เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น DB 43/25 C ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัด มีพื้นที่ปฏิบัติงานขนาด 43 ซม. และถังมีความจุ 25 ลิตร เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็กที่มีพื้นผิวขรุขระมาก ใช้งานง่าย สามารถมองเห็นพื้นที่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น BD 43/25 C มาพร้อมระบบ EASY Operation และส่วนควบคุมสีเหลืองที่ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายแม้ผู้ใช้จะไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อนเลยก็ตาม ทั้งยังสามารถทำความสะอาดตัวเครื่องได้ง่ายอีกด้วย แนะนำให้ใช้ เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม แบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติ ชนิดเดินตาม รุ่น BD 43/25 Cในการทำความสะอาดทั่วไปและการทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาพื้นผิว โดยพื้นที่ไม่เกิน 900 ตร.ม. มียางกวาดแบบตรงและแบบโค้งให้เลือกใช้งาน ที่สั่งซื้อเพิ่มเติมได้

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 43/25 C Bp: องค์ประกอบการควบคุมที่แข็งแกร่งและทนทาน
องค์ประกอบการควบคุมที่แข็งแกร่งและทนทาน
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานประจำวัน แข็งแรง ทนทาน และเชื่อถือได้
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 43/25 C Bp: ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation
ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation
ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน โซลินอยด์วาล์วสำหรับตัดน้ำอัตโนมัติหลังจากสวิทช์ของคนตายถูกปล่อยออกมา ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 43/25 C Bp: เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด
เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด
คล่องแคล่วมากและใช้งานง่าย มองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน
ช่องแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับแบตเตอรี่มาตรฐานทุกรุ่น
  • เข้าถึงช่องแบตเตอรี่ได้ง่าย จึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้สะดวก
  • นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะด้วย
ระบบ Home Base
  • ติดตั้งตะขอเกี่ยว ถังเก็บ ไม้ถูพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มได้
  • จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้
เครื่องรุ่นพื้นฐานในราคาย่อมเยา มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่รุ่น 25 ถึง 35 ลิตร
  • มีความคุ้มค่าสูง
  • ลดทอนจนเหลือเพียงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
ส่วนควบคุมสีเหลืองมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • ส่วนควบคุมสีเหลืองช่วยให้ใช้งานง่ายและลดเวลาในการเรียนรู้
มียางกวาดแบบตรงและแบบโค้งให้เลือกใช้งาน
  • ช่วยให้สามารถปรับสภาพพื้นได้อย่างเหมาะสม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 430
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 750
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 25 / 25
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 1720
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 1250
แบตเตอรี่ (โวลต์) 24
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 2
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก) 30 - 40 / 22.5 - 28
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด 2.7
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 1100
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 44
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
  • ยางรีดน้ำรูปตัววี

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 43/25 C Bp

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด