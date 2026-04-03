เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/50 C Bp Classic

เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น D 50/50 C Bp Classic ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รุ่นในตัวที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาย่อมเยา สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ครอบคลุมถึง 2000 ตร.ม./ ชม.

ด้วยรูปทรงที่กะทัดรัดของ เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น BD 50/50 C Bp Classic ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นพื้นที่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน เครื่องรุ่นนี้ใช้งานง่ายและทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation Panel จากคาร์เชอร์ คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องถูกปรับลดให้เหลือเฉพาะคุณสมบัติและการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดเท่านั้น จึงสามารถใช้งานได้ทันทีหลังได้รับคำแนะนำเพียงสั้นๆ เหมาะสำหรับใช้งานในซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม หรือศูนย์บริการด้านสุขภาพ

คุณสมบัติและจุดเด่น
รุ่นพื้นฐานในราคาที่ย่อมเยา
มีความคุ้มค่าสูง ลดทอนจนเหลือเพียงฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญที่สุด
ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation
ภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน ใช้เวลาทำความคุ้นเคยสั้นมาก ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย
ถังเก็บน้ำความจุสูงในรูปทรงกะทัดรัด
คล่องแคล่วอย่างมาก ให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน
ติดตั้งวาล์วโซลินอยด์และล้อสำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
  • โซลินอยด์วาล์วสำหรับตัดน้ำอัตโนมัติหลังจากสวิทช์ของคนตายถูกปล่อยออกมา
  • ล้อลำเลียงแบบพับออกทำให้เป็นไปได้วิธีสองขั้นตอนที่สะดวก
  • ล้อลำเลียง ขนส่งแบบพับออกช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องได้อย่างมาก
ช่องแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับแบตเตอรี่มาตรฐานทุกรุ่น
  • เข้าถึงช่องแบตเตอรี่ได้ง่าย จึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
  • นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะด้วย
ระบบ Home Base
  • ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือทำความสะอาดอื่นๆ เพิ่มได้
  • จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้
แผงควบคุม EASY Operation
  • ควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์เดียว
  • ใช้งานง่ายมาก
การกำหนดฟังก์ชันอย่างง่ายด้วยองค์ประกอบการดำเนินงานเป็นสีเหลือง
  • ใช้เวลาน้อยในการปรับตั้งค่า จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ
มีให้เลือกทั้งแบบตรงและแบบโค้ง
  • สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นต่างๆ
ส่วนควบคุมมีความแข็งแรงทนทาน
  • เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน
  • มีความทนทานสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 850
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 50 / 50
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) สูงสุด 2040
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 1200
แบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง) 24 / 105
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 3
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์) 220 - 240
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 155
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก) 27.3 - 28.5 / 20 - 23
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.) 1240
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด 2.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 66 - 66
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1100
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 53
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
  • ยางรีดน้ำแบบตรง: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
