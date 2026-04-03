เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/50 C Bp Classic
เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น D 50/50 C Bp Classic ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รุ่นในตัวที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาย่อมเยา สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้ครอบคลุมถึง 2000 ตร.ม./ ชม.
ด้วยรูปทรงที่กะทัดรัดของ เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น BD 50/50 C Bp Classic ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นพื้นที่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน เครื่องรุ่นนี้ใช้งานง่ายและทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operation Panel จากคาร์เชอร์ คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องถูกปรับลดให้เหลือเฉพาะคุณสมบัติและการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดเท่านั้น จึงสามารถใช้งานได้ทันทีหลังได้รับคำแนะนำเพียงสั้นๆ เหมาะสำหรับใช้งานในซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม หรือศูนย์บริการด้านสุขภาพ
คุณสมบัติและจุดเด่น
รุ่นพื้นฐานในราคาที่ย่อมเยามีความคุ้มค่าสูง ลดทอนจนเหลือเพียงฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญที่สุด
ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุม EASY Operationภาพสัญลักษณ์เข้าใจง่ายและแผงควบคุมที่มองเห็นได้ชัดเจน ใช้เวลาทำความคุ้นเคยสั้นมาก ส่วนควบคุมสีเหลืองเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ใช้งานง่าย
ถังเก็บน้ำความจุสูงในรูปทรงกะทัดรัดคล่องแคล่วอย่างมาก ให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน
ติดตั้งวาล์วโซลินอยด์และล้อสำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
- โซลินอยด์วาล์วสำหรับตัดน้ำอัตโนมัติหลังจากสวิทช์ของคนตายถูกปล่อยออกมา
- ล้อลำเลียงแบบพับออกทำให้เป็นไปได้วิธีสองขั้นตอนที่สะดวก
- ล้อลำเลียง ขนส่งแบบพับออกช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องได้อย่างมาก
ช่องแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับแบตเตอรี่มาตรฐานทุกรุ่น
- เข้าถึงช่องแบตเตอรี่ได้ง่าย จึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
- นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะด้วย
ระบบ Home Base
- ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือทำความสะอาดอื่นๆ เพิ่มได้
- จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้
แผงควบคุม EASY Operation
- ควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์เดียว
- ใช้งานง่ายมาก
การกำหนดฟังก์ชันอย่างง่ายด้วยองค์ประกอบการดำเนินงานเป็นสีเหลือง
- ใช้เวลาน้อยในการปรับตั้งค่า จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ
มีให้เลือกทั้งแบบตรงและแบบโค้ง
- สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นต่างๆ
ส่วนควบคุมมีความแข็งแรงทนทาน
- เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน
- มีความทนทานสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|510
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|850
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|50 / 50
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|สูงสุด 2040
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1200
|แบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง)
|24 / 105
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 3
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์)
|220 - 240
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|155
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.)
|1240
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|สูงสุด 2.3
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|66 - 66
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1100
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|53
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
- ยางรีดน้ำแบบตรง: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
