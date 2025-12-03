เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/60 C Ep Classic
รุ่นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ:เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น BD 50/60 C Ep Classic มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดและถังขนาด 60 ลิตร ทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 2,000 ตร.ม./ชม.
เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น BD 50/60 C Ep Classic ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ที่มีจำนวนน้อยชิ้นที่สุด คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องถูกปรับลดให้เหลือเฉพาะคุณสมบัติและการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ EASY Operation ช่วยให้เครื่องรุ่นนี้ใช้งานง่าย ด้วยขนาดกะทัดรัดทำให้มีความคล่องตัวสูงและผู้ใช้สามารถมองเห็นพื้นที่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติชนิดใช้ไฟเมนที่มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดรุ่นนี้ยังมีราคาย่อมเยาอีกด้วย เครื่องรุ่น BD 50/60 C Ep Classic เหมาะสำหรับใช้งานเป็นครั้งคราวและใช้งานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติและจุดเด่น
รุ่นพื้นฐานในราคาที่ย่อมเยามีความคุ้มค่าสูง ลดทอนจนเหลือเพียงฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญที่สุด
ถังเก็บน้ำความจุสูงในรูปทรงกะทัดรัดคล่องแคล่วอย่างมาก ให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน
หน้ากว้างในการทำความสะอาดมีขนาดใหญ่มีหัวแปรงแบบจานกลมในตัวที่มาพร้อมแปรงขนาด 51 เซนติเมตร/20 นิ้ว เพื่อการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ได้กับระบบไฟเมน (230 โวลท์, 50 เฮิรตซ์)
- น้ำหนักเบา
- เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบครั้งคราวและแบบต่อเนื่อง
ระบบ Home Base
- ติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือต่างๆ เพิ่มได้
- จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้
แผงควบคุม EASY Operation
- ควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์เดียว
- ใช้งานง่ายมาก
สามารถบริหารการทำงานได้ง่าย ต้องขอบคุณอุปกรณ์การควบคุมสีเหลือง
- ใช้เวลาน้อยในการปรับตั้งค่า จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ
ส่วนควบคุมมีความแข็งแรงทนทาน
- เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
|ระบบขับเคลื่อน
|การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|510
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|900
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|60 / 60
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|2040
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1020
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|180
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|สูงสุด 2.3
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|67
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|สูงสุด 1100
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|52
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
- ล้อหมุนเคลื่อนที่
- ยางรีดน้ำรูปตัววี
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
วิดีโอ