เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/60 C Ep Classic

รุ่นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ:เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น BD 50/60 C Ep Classic มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดและถังขนาด 60 ลิตร ทำความสะอาดพื้นที่ได้ถึง 2,000 ตร.ม./ชม.

เครื่องขัดพื้นแบบดูดน้ำกลับอัตโนมัติชนิดเดินตาม รุ่น BD 50/60 C Ep Classic ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ที่มีจำนวนน้อยชิ้นที่สุด คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องถูกปรับลดให้เหลือเฉพาะคุณสมบัติและการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ EASY Operation ช่วยให้เครื่องรุ่นนี้ใช้งานง่าย ด้วยขนาดกะทัดรัดทำให้มีความคล่องตัวสูงและผู้ใช้สามารถมองเห็นพื้นที่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติชนิดใช้ไฟเมนที่มาพร้อมเทคโนโลยีจานขัดรุ่นนี้ยังมีราคาย่อมเยาอีกด้วย เครื่องรุ่น BD 50/60 C Ep Classic เหมาะสำหรับใช้งานเป็นครั้งคราวและใช้งานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/60 C Ep Classic: รุ่นพื้นฐานในราคาที่ย่อมเยา
มีความคุ้มค่าสูง ลดทอนจนเหลือเพียงฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญที่สุด
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/60 C Ep Classic: ถังเก็บน้ำความจุสูงในรูปทรงกะทัดรัด
คล่องแคล่วอย่างมาก ให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างชัดเจน
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BD 50/60 C Ep Classic: หน้ากว้างในการทำความสะอาดมีขนาดใหญ่
มีหัวแปรงแบบจานกลมในตัวที่มาพร้อมแปรงขนาด 51 เซนติเมตร/20 นิ้ว เพื่อการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ได้กับระบบไฟเมน (230 โวลท์, 50 เฮิรตซ์)
  • น้ำหนักเบา
  • เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบครั้งคราวและแบบต่อเนื่อง
ระบบ Home Base
  • ติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องมือต่างๆ เพิ่มได้
  • จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ไว้ที่ตัวเครื่องได้
แผงควบคุม EASY Operation
  • ควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์เดียว
  • ใช้งานง่ายมาก
สามารถบริหารการทำงานได้ง่าย ต้องขอบคุณอุปกรณ์การควบคุมสีเหลือง
  • ใช้เวลาน้อยในการปรับตั้งค่า จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ
ส่วนควบคุมมีความแข็งแรงทนทาน
  • เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ระบบขับเคลื่อน การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 510
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 900
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 60 / 60
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 2040
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 1020
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 180
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก) 27.3 - 28.5 / 20 - 23
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) สูงสุด 2.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 67
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) สูงสุด 1100
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 52
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • แปรงขัดแบบจานกลม: 1 ชิ้นส่วน
  • ล้อหมุนเคลื่อนที่
  • ยางรีดน้ำรูปตัววี

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด