เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack

เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดเชิงสุขอนามัยและฆ่าเชื้อพื้นในพื้นที่ขนาดเล็ก: เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบไร้สาย BR 30/1 C Bp Pack ขนาดกะทัดรัดจาก Kärcher มาพร้อมเทคโนโลยีลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์

เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบไร้สาย BR 30/1 C Bp Pack รุ่นใหม่ ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษของเรา เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดเชิงสุขอนามัยบนพื้นแข็งทุกประเภท รวมถึงกระเบื้องและพื้นกันลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความสะอาดพื้นด้วยมือ เทคโนโลยีลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ช่วยให้ได้ผลการทำความสะอาดดีกว่าถึง 20% และลดเวลาในการทำให้แห้งได้ถึง 60% เครื่องขัดพื้นดูดกลับ BR 30/1 C Bp Pack ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18 โวลต์ ประสิทธิภาพสูงจาก Kärcher Battery Universe เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ในสำนักงาน ร้านค้า คลินิก โรงแรม ห้องรับรอง ร้านอาหาร โรงอาหาร โรงเรียน และโรงพยาบาล นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับ น้ำยาฆ่าเชื้อ RM 732 ของ Kärcher เครื่องยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฆ่าเชื้อพื้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack: ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำความสะอาดพื้นด้วยมือถึง 20% ดูดซับน้ำสกปรก สารทำความสะอาด สิ่งสกปรกหยาบ และเส้นผมได้อย่างหมดจด เพิ่มคุณภาพการทำความสะอาดและสุขอนามัย
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack: เวลาแห้งเร็ว
เวลาแห้งเร็ว
ระยะเวลาการเช็ดแห้งเร็วกว่าการทำความสะอาดพื้นด้วยมือถึง 60% ระยะเวลาการเช็ดแห้งที่สั้นลงช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นล้มจากพื้นเปียก ระยะเวลาการทำความสะอาดที่สั้นลงหมายถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack: สุขอนามัยระดับสูง
สุขอนามัยระดับสูง
ดูดซับน้ำสกปรก สารทำความสะอาด สิ่งสกปรกหยาบ และเส้นผมได้อย่างหมดจด กระบวนการทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้ามและการแพร่เชื้อโรค
ตำแหน่งจอดรถพร้อมที่พักเท้า
  • ไม่มีการสัมผัสระหว่างลูกกลิ้งกับพื้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งวางเครื่อง
  • แปรงลูกกลิ้งแห้งเร็ว
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
  • ใช้งานได้กับเครื่องจากแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 18 โวลต์ใน Kärcher Battery Universe
  • อายุการใช้งานและระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน ระยะเวลาการชาร์จสั้น สามารถชาร์จได้ชั่วคราว
  • ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าเครื่องแบบมีสายถึง 25%
ฟังก์ชันกวาดพื้นล่วงหน้าในตัวพร้อมหวีเก็บเศษผง
  • ช่วยลดหรือแทบไม่ต้องทำความสะอาดฝุ่นด้วยผ้าเช็ดหรือเครื่องดูดฝุ่น
  • ลดเวลาในการทำความสะอาดได้สูงสุด 50%
  • ลดต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดโดยรวมได้สูงสุด 50%
ขนาดกะทัดรัด ดีไซน์แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ
  • ส่วนประกอบคุณภาพสูงและทนทานทำจากโลหะ
  • เพื่อประสิทธิภาพสูงและต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ
เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อบนพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาด Disinfectant Cleaner RM 732
  • ลดและแม้กระทั่งป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึง SARS-CoV-2
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขอนามัย
  • มาตรฐานสุขอนามัยระดับสูงในสถานที่ทำงานช่วยลดจำนวนวันที่ต้องหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 18 โวลต์ แบตเตอรี่แพลทฟอร์ม
ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 300
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 1 / 0.7
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 200
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 18
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง) 3
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม) สูงสุด 200 (3,0 Ah)
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) สูงสุด 60
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที) 39 / 65
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 500 - 650
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม) 40
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (มล./นาที) 30
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) สูงสุด 55
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 70
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก) 12
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 6.1
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 340 x 305 x 1200

Scope of supply

  • รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • โซลูชันที่เหมาะสำหรับสำนักงาน สถานประกอบการทางการแพทย์ พื้นที่ต้อนรับ โรงแรม และร้านอาหาร
  • เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นในโรงอาหาร โรงเรียน และโรงพยาบาล
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงาน ร้านค้าปลีก โรงแรม โรงอาหาร สถานประกอบการ สำนักงานกฎหมาย โรงพยาบาล และโรงเรียน
อุปกรณ์เสริม