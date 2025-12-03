เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/1 C Bp Pack
เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดเชิงสุขอนามัยและฆ่าเชื้อพื้นในพื้นที่ขนาดเล็ก: เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบไร้สาย BR 30/1 C Bp Pack ขนาดกะทัดรัดจาก Kärcher มาพร้อมเทคโนโลยีลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์
เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบไร้สาย BR 30/1 C Bp Pack รุ่นใหม่ ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษของเรา เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำความสะอาดเชิงสุขอนามัยบนพื้นแข็งทุกประเภท รวมถึงกระเบื้องและพื้นกันลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความสะอาดพื้นด้วยมือ เทคโนโลยีลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ช่วยให้ได้ผลการทำความสะอาดดีกว่าถึง 20% และลดเวลาในการทำให้แห้งได้ถึง 60% เครื่องขัดพื้นดูดกลับ BR 30/1 C Bp Pack ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18 โวลต์ ประสิทธิภาพสูงจาก Kärcher Battery Universe เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ในสำนักงาน ร้านค้า คลินิก โรงแรม ห้องรับรอง ร้านอาหาร โรงอาหาร โรงเรียน และโรงพยาบาล นอกจากนี้ เมื่อใช้ร่วมกับ น้ำยาฆ่าเชื้อ RM 732 ของ Kärcher เครื่องยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฆ่าเชื้อพื้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำความสะอาดพื้นด้วยมือถึง 20% ดูดซับน้ำสกปรก สารทำความสะอาด สิ่งสกปรกหยาบ และเส้นผมได้อย่างหมดจด เพิ่มคุณภาพการทำความสะอาดและสุขอนามัย
เวลาแห้งเร็วระยะเวลาการเช็ดแห้งเร็วกว่าการทำความสะอาดพื้นด้วยมือถึง 60% ระยะเวลาการเช็ดแห้งที่สั้นลงช่วยลดความเสี่ยงจากการลื่นล้มจากพื้นเปียก ระยะเวลาการทำความสะอาดที่สั้นลงหมายถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลง
สุขอนามัยระดับสูงดูดซับน้ำสกปรก สารทำความสะอาด สิ่งสกปรกหยาบ และเส้นผมได้อย่างหมดจด กระบวนการทำความสะอาดที่ถูกสุขอนามัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้ามและการแพร่เชื้อโรค
ตำแหน่งจอดรถพร้อมที่พักเท้า
- ไม่มีการสัมผัสระหว่างลูกกลิ้งกับพื้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งวางเครื่อง
- แปรงลูกกลิ้งแห้งเร็ว
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
- ใช้งานได้กับเครื่องจากแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 18 โวลต์ใน Kärcher Battery Universe
- อายุการใช้งานและระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน ระยะเวลาการชาร์จสั้น สามารถชาร์จได้ชั่วคราว
- ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าเครื่องแบบมีสายถึง 25%
ฟังก์ชันกวาดพื้นล่วงหน้าในตัวพร้อมหวีเก็บเศษผง
- ช่วยลดหรือแทบไม่ต้องทำความสะอาดฝุ่นด้วยผ้าเช็ดหรือเครื่องดูดฝุ่น
- ลดเวลาในการทำความสะอาดได้สูงสุด 50%
- ลดต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดโดยรวมได้สูงสุด 50%
ขนาดกะทัดรัด ดีไซน์แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ
- ส่วนประกอบคุณภาพสูงและทนทานทำจากโลหะ
- เพื่อประสิทธิภาพสูงและต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ
เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อบนพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาด Disinfectant Cleaner RM 732
- ลดและแม้กระทั่งป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึง SARS-CoV-2
- สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขอนามัย
- มาตรฐานสุขอนามัยระดับสูงในสถานที่ทำงานช่วยลดจำนวนวันที่ต้องหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|18 โวลต์ แบตเตอรี่แพลทฟอร์ม
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|300
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|1 / 0.7
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|200
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|18
|ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
|3
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ประสิทธิภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (ตร.ม)
|สูงสุด 200 (3,0 Ah)
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|สูงสุด 60
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
|39 / 65
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|500 - 650
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
|40
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (มล./นาที)
|30
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|สูงสุด 55
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|70
|น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
|12
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|6.1
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- โซลูชันที่เหมาะสำหรับสำนักงาน สถานประกอบการทางการแพทย์ พื้นที่ต้อนรับ โรงแรม และร้านอาหาร
- เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นในโรงอาหาร โรงเรียน และโรงพยาบาล
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงาน ร้านค้าปลีก โรงแรม โรงอาหาร สถานประกอบการ สำนักงานกฎหมาย โรงพยาบาล และโรงเรียน