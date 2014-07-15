เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C Adv

BR 30/4 C Adv เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กพร้อมท่อดูดอเนกประสงค์

BR 30/4 C Adv เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติรุ่นใหม่ ของ Karcher ช่วยกำจัดความยุ่งยากและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดพื้นในพื้นที่สาธารณะ นอกจากจะใช้งานง่ายเหมือนเครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งแล้ว BR 30/4 Adv ยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงและทำให้พื้นแห้งได้พร้อมกันในคราวเดียว อีกทั้งยังสามารถใช้ทำความสะอาดอย่างละเอียดได้อีกด้วย การใช้ BR 30/4 C Adv คือการทำงานที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้และส่วนรวมเมื่อเทียบกับการถูพื้นธรรมดา ทำให้พื้นสะอาด ปลอดภัย และใช้งานได้ทันที BR 30/4 C Adv ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสำหรับผู้ใช้ ถังน้ำสะอาดและน้ำสกปรกสี่ลิตรสามารถถอดออกได้ทั้งชุด ทั้งยังทำความสะอาดและทำการเติมได้ง่าย ส่วนแปรงลูกกลิ้งและยางกวาดสามารถถอดออกแล้วเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ หัวทำความสะอาดรูปทรงแบนต่ำมากเป็นพิเศษของเครื่อง (เพียง 7 ซม.เท่านั้น) ทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย และสามารถปิดฟังก์ชั่นดูดเพื่อเปิดใช้การขัดขั้นต้นและลงน้ำยาทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกยิ่งขึ้นได้ มีท่อดูดและแผ่นบุลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C Adv: แปรงลูกกลิ้งความเร็วสูง
แปรงลูกกลิ้งความเร็วสูง
แรงกดของแปรงสูงกว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองถึง 10 เท่า แปรงลูกกลิ้งยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวต่างระดับและรอยแตกต่างๆ ได้ ลูกกลิ้งเคลื่อนที่เดินหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C Adv: แห้งในทันที
แห้งในทันที
ยางรีดน้ำแบบนุ่มขจัดคราบน้ำได้ทั้งในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึก สามารถปิดการทำงานได้โดยใช้เท้าเหยียบที่แป้นเหยียบ
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C Adv: ถังบรรจุถอดเปลี่ยนได้
ถังบรรจุถอดเปลี่ยนได้
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
ระบบขับเคลื่อน การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 300
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 300
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 4 / 4
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 200
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 130
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 1450
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม) 100
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) 0.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) สูงสุด 72
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 / 60
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 820
สี สีเทา แอนทราไซต์
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 495 x 340 x 1145

Scope of supply

  • แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
  • ไมโครไฟเบอร์: 1 ชิ้นส่วน
  • ล้อหมุนเคลื่อนที่
  • ยางรีดน้ำแบบตรง 2 ชิ้น: 1 ชิ้นส่วน
  • การดูดฝุ่นด้วยตนเอง

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C Adv

