เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C Adv
BR 30/4 C Adv เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กพร้อมท่อดูดอเนกประสงค์
BR 30/4 C Adv เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติรุ่นใหม่ ของ Karcher ช่วยกำจัดความยุ่งยากและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดพื้นในพื้นที่สาธารณะ นอกจากจะใช้งานง่ายเหมือนเครื่องดูดฝุ่นทรงตั้งแล้ว BR 30/4 Adv ยังสามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงและทำให้พื้นแห้งได้พร้อมกันในคราวเดียว อีกทั้งยังสามารถใช้ทำความสะอาดอย่างละเอียดได้อีกด้วย การใช้ BR 30/4 C Adv คือการทำงานที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้และส่วนรวมเมื่อเทียบกับการถูพื้นธรรมดา ทำให้พื้นสะอาด ปลอดภัย และใช้งานได้ทันที BR 30/4 C Adv ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสำหรับผู้ใช้ ถังน้ำสะอาดและน้ำสกปรกสี่ลิตรสามารถถอดออกได้ทั้งชุด ทั้งยังทำความสะอาดและทำการเติมได้ง่าย ส่วนแปรงลูกกลิ้งและยางกวาดสามารถถอดออกแล้วเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ หัวทำความสะอาดรูปทรงแบนต่ำมากเป็นพิเศษของเครื่อง (เพียง 7 ซม.เท่านั้น) ทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย และสามารถปิดฟังก์ชั่นดูดเพื่อเปิดใช้การขัดขั้นต้นและลงน้ำยาทำความสะอาดเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกยิ่งขึ้นได้ มีท่อดูดและแผ่นบุลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์
คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงลูกกลิ้งความเร็วสูงแรงกดของแปรงสูงกว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองถึง 10 เท่า แปรงลูกกลิ้งยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวต่างระดับและรอยแตกต่างๆ ได้ ลูกกลิ้งเคลื่อนที่เดินหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
แห้งในทันทียางรีดน้ำแบบนุ่มขจัดคราบน้ำได้ทั้งในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึก สามารถปิดการทำงานได้โดยใช้เท้าเหยียบที่แป้นเหยียบ
ถังบรรจุถอดเปลี่ยนได้
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
|ระบบขับเคลื่อน
|การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|300
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|300
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|4 / 4
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|200
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|130
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|1450
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
|100
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|0.3
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|สูงสุด 72
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 / 60
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|820
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|495 x 340 x 1145
Scope of supply
- แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
- ไมโครไฟเบอร์: 1 ชิ้นส่วน
- ล้อหมุนเคลื่อนที่
- ยางรีดน้ำแบบตรง 2 ชิ้น: 1 ชิ้นส่วน
- การดูดฝุ่นด้วยตนเอง
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
วิดีโอ