เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C BP Pack *EU
เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบใช้แบตเตอรี่ BR 30/4 C Bp Pack ของเราที่น้ำหนักเบาและกะทัดรัดมาก ซึ่งช่วยให้พื้นแห้งและไม่ลื่นทันทีหลังการทำความสะอาด มีน้ำหนักเพียง 14 กก.
เหมือนการทำความสะอาดด้วยมือ แต่ดีกว่ามาก: เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบใช้แบตเตอรี่ BR 30/4 C Bp Pack ของเรา เป็นทางเลือกแทนการทำความสะอาดพื้นแข็งด้วยมือได้จริง สำหรับพื้นที่สูงสุดถึง 200 ตร.ม. ด้วยรูปร่างกะทัดรัด น้ำหนักเบามากเพียง 14 กก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานได้นานถึง 30 นาที แรงกดของลูกกลิ้งสูงกว่าการเช็ดด้วยม็อบแบบปกติถึงสิบเท่า และ ความเร็วลูกกลิ้งประมาณ 1,500 รอบต่อนาที ทำให้ได้ผลการทำความสะอาดที่ดีกว่ามาก สามารถดูดฝุ่นทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้ สำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นเป็นพิเศษ สามารถยกยางปาดน้ำขึ้นเพื่อยืดระยะเวลาการทำความสะอาด หลังการทำความสะอาด พื้นที่จะสะอาด แห้งเป็นพิเศษ และไม่ลื่น เครื่องขัดพื้นดูดกลับไร้สายที่คล่องตัวมากนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นในร้านค้าขนาดเล็ก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้องสุขา ห้องครัว หรือใช้เสริมกับเครื่องขัดพื้นขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงลูกกลิ้งความเร็วสูง
- แรงกดของแปรงสูงกว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองถึง 10 เท่า
- แปรงลูกกลิ้งยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวต่างระดับและรอยแตกต่างๆ ได้
- ลูกกลิ้งเคลื่อนที่เดินหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
แห้งในทันที
- ยางรีดน้ำแบบนุ่มขจัดคราบน้ำได้ทั้งในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง
- เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึก สามารถปิดการทำงานได้โดยใช้เท้าเหยียบที่แป้นเหยียบ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|300
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|300
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|4 / 4
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|200
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|150
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|36
|ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
|7.5
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|1
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|สูงสุด 35
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
|58 / 81
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|6
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|1270
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม)
|100
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|0.3
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|สูงสุด 72.4
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|550
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|365 x 345 x 1162
Scope of supply
- รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- ล้อหมุนเคลื่อนที่
- แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
- ยางรีดน้ำแบบตรง 2 ชิ้น: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ