เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 30/4 C BP Pack *EU

เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบใช้แบตเตอรี่ BR 30/4 C Bp Pack ของเราที่น้ำหนักเบาและกะทัดรัดมาก ซึ่งช่วยให้พื้นแห้งและไม่ลื่นทันทีหลังการทำความสะอาด มีน้ำหนักเพียง 14 กก.

เหมือนการทำความสะอาดด้วยมือ แต่ดีกว่ามาก: เครื่องขัดพื้นดูดกลับแบบใช้แบตเตอรี่ BR 30/4 C Bp Pack ของเรา เป็นทางเลือกแทนการทำความสะอาดพื้นแข็งด้วยมือได้จริง สำหรับพื้นที่สูงสุดถึง 200 ตร.ม. ด้วยรูปร่างกะทัดรัด น้ำหนักเบามากเพียง 14 กก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานได้นานถึง 30 นาที แรงกดของลูกกลิ้งสูงกว่าการเช็ดด้วยม็อบแบบปกติถึงสิบเท่า และ ความเร็วลูกกลิ้งประมาณ 1,500 รอบต่อนาที ทำให้ได้ผลการทำความสะอาดที่ดีกว่ามาก สามารถดูดฝุ่นทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้ สำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นเป็นพิเศษ สามารถยกยางปาดน้ำขึ้นเพื่อยืดระยะเวลาการทำความสะอาด หลังการทำความสะอาด พื้นที่จะสะอาด แห้งเป็นพิเศษ และไม่ลื่น เครื่องขัดพื้นดูดกลับไร้สายที่คล่องตัวมากนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดพื้นในร้านค้าขนาดเล็ก ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้องสุขา ห้องครัว หรือใช้เสริมกับเครื่องขัดพื้นขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติและจุดเด่น
แปรงลูกกลิ้งความเร็วสูง
  • แรงกดของแปรงสูงกว่าการทำความสะอาดด้วยตนเองถึง 10 เท่า
  • แปรงลูกกลิ้งยังสามารถทำความสะอาดพื้นผิวต่างระดับและรอยแตกต่างๆ ได้
  • ลูกกลิ้งเคลื่อนที่เดินหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
แห้งในทันที
  • ยางรีดน้ำแบบนุ่มขจัดคราบน้ำได้ทั้งในทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง
  • เพื่อการทำความสะอาดที่ล้ำลึก สามารถปิดการทำงานได้โดยใช้เท้าเหยียบที่แป้นเหยียบ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 300
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 300
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 4 / 4
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 200
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 150
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง) 7.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 1
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) สูงสุด 35
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที) 58 / 81
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 6
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 1270
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม) 100
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) 0.3
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) สูงสุด 72.4
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 550
สี สีเทา แอนทราไซต์
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 365 x 345 x 1162

Scope of supply

  • รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • ล้อหมุนเคลื่อนที่
  • แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
  • ยางรีดน้ำแบบตรง 2 ชิ้น: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
วิดีโอ

อุปกรณ์เสริม