เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 35/12 C Bp Pack
พร้อมกับเทคโนโลยี KART ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น BR 35/12 C สร้างความประทับใจด้วยความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง
ทำความสะอาดทั้งเดินหน้าและถอยหลัง ทั้งยังจัดการบันไดด้วยน้ำหนักที่เบาและเคลื่อนย้ายได้ง่ายมาก: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น BR 35/12 C ของเราเป็นโซลูชันการทำความสะอาดในอุดมคติและมีประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กและตกแต่งอย่างหนาแน่น หัวแปรงแบบลูกกลิ้งที่หมุนได้พร้อมเทคโนโลยี KART (Kärcher Advanced Response Technology) ช่วยให้ทำงานในแนวโค้งที่แน่น จึงมั่นใจได้ถึงความคล่องตัวและความคล่องตัวสูงสุด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทรงพลังและใช้งานได้ยาวนานทำให้ใช้งานได้ยาวนาน สามารถชาร์จใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องบำรุงรักษา และใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 3 เท่า เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ BR 35/12 C เสริมด้วยโหมด eco!efficiency ที่เชื่อมต่อได้ ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้มากเมื่อกดปุ่ม ยืดเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ และลดเสียงรบกวนจากการทำงานได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จึงอนุญาตให้ใช้งานในบริเวณที่ไวต่อเสียง
คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุนได้ +/- 200° มาพร้อมเทคโนโลยี KART ทำให้อุปกรณ์สามารถหักเลี้ยวได้ เพื่อการรับมือกับบริเวณส่วนโค้งที่ง่ายดาย
- คล่องตัวและเปี่ยมประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์กีดขวาง
- แปรงทำความสะอาดจะวางทแยงกับทิศทางที่จะไปเสมอ ก้านดูดจะดูดซับน้ำทุกซอกมุมอย่างหมดจด
- การทำความสะอาดและการดูดฝุ่นสามารถสับเปลี่ยนกันได้เมื่อจำเป็น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 30% และมาพร้อมโหมด eco!efficiency
- ช่วยประหยัดทรัพยากรและยืดระยะเวลาใช้งานได้นานขึ้นสูงสุด 50%
- เงียบขึ้น 40%
- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง
- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและมีอายุการใช้งานจะยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมถึง 3 เท่า
- ใช้เวลาชาร์จไฟสั้นหรือชาร์จเพียงบางส่วนก็สามารถนำไปใช้ได้เมื่อจำเป็น
- การชาร์จด่วน (ชาร์จเต็มใน 3 ชั่วโมง ชาร์จ 50% ใน 1 ชั่วโมง)
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
- ทำมุมห่างจากผนังได้ถึง 90 องศา
- ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจากอุปกรณ์ บังคับทิศทางได้ง่าย
ตัวเครื่องน้ำหนักเบามาก
- น้ำหนักเบากว่า 35% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่น
- สามารถขนขึ้น-ลงพื้นที่ต่างระดับ ธรณีประตูหรือบันไดได้ง่าย
- ช่วยให้การขนย้ายโดยใช้ยานพาหนะง่ายยิ่งขึ้น
มือจับสามารถพับลงได้
- พื้นที่จัดเก็บขนาดกะทัดรัด
- ขนย้ายโดยใช้ยานพาหนะขนาดเล็กได้
มือจับปรับความสูงได้
- ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานที่มีขนาดตัวต่างกันได้
มาพร้อมเครื่องชาร์จประสิทธิภาพสูงที่ติดกับตัวเครื่อง
- ที่ชาร์จติดอยู่กับตัวเครื่องเสมอ จึงสามารถชาร์จไฟได้ตลอดเวลา
- ชาร์จไฟเต็มได้ใน 3 ชั่วโมงหรือชาร์จไฟได้ครึ่งหนึ่งใน 1 ชั่วโมง การชาร์จระยะสั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา
- ที่ชาร์จสามารถปิดการทำงานตัวเองได้อัตโนมัติ ไม่ใช้พลังงานเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
เทคโนโลยีลูกกลิ้ง
- แรงกดสัมผัสสูงสำหรับกำจัดคราบสิ่งสกปรกติดแน่น
- ทำงานได้ดีแม้บนพื้นผิวขรุขระหรือเมื่อทำความสะอาดตามซอกหลืบ
- ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง
มาพร้อมฟังก์ชั่นการกวาด
- กวาด ขัด และดูดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนเดียว
- ดูดสิ่งสกปรกประเภทหินขนาดเล็ก เศษไม้ และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ
- เพื่อการใช้งานก้านดูดอย่างเหมาะสม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|แบตเตอรี่
|ระบบขับเคลื่อน
|การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|350
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.)
|450
|ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร)
|12 / 12
|ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1400
|ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง)
|1050
|ประเภทแบตเตอรี่
|ลิเธียมไอออน
|แบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง)
|25.2 / 21
|เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.)
|สูงสุด 1.5
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)
|ประมาณ 2.7
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|220 - 240 / 50 - 60
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|700 - 1500
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|80 - 150 / 6 - 12
|รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.)
|1050
|ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที)
|1
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|สูงสุด 65
|กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์)
|500
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก)
|48
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|36
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
- รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว
- ล้อหมุนเคลื่อนที่
- ยางรีดน้ำแบบตรง: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
- ปรับระดับแรงกดได้
วิดีโอ