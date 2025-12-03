เครื่องขัดพื้นแบบดูดกลับอัตโนมัติ BR 35/12 C Bp Pack

พร้อมกับเทคโนโลยี KART ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น BR 35/12 C สร้างความประทับใจด้วยความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง

ทำความสะอาดทั้งเดินหน้าและถอยหลัง ทั้งยังจัดการบันไดด้วยน้ำหนักที่เบาและเคลื่อนย้ายได้ง่ายมาก: เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น BR 35/12 C ของเราเป็นโซลูชันการทำความสะอาดในอุดมคติและมีประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กและตกแต่งอย่างหนาแน่น หัวแปรงแบบลูกกลิ้งที่หมุนได้พร้อมเทคโนโลยี KART (Kärcher Advanced Response Technology) ช่วยให้ทำงานในแนวโค้งที่แน่น จึงมั่นใจได้ถึงความคล่องตัวและความคล่องตัวสูงสุด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ทรงพลังและใช้งานได้ยาวนานทำให้ใช้งานได้ยาวนาน สามารถชาร์จใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องบำรุงรักษา และใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 3 เท่า เครื่องขัดพื้นอุตสาหกรรม พร้อมดูดกลับอัตโนมัติ แบบใช้พลังงานแบตเตอรี่ BR 35/12 C เสริมด้วยโหมด eco!efficiency ที่เชื่อมต่อได้ ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้มากเมื่อกดปุ่ม ยืดเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ และลดเสียงรบกวนจากการทำงานได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จึงอนุญาตให้ใช้งานในบริเวณที่ไวต่อเสียง

คุณสมบัติและจุดเด่น
หัวแปรงหมุนได้ +/- 200° มาพร้อมเทคโนโลยี KART ทำให้อุปกรณ์สามารถหักเลี้ยวได้ เพื่อการรับมือกับบริเวณส่วนโค้งที่ง่ายดาย
  • คล่องตัวและเปี่ยมประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์กีดขวาง
  • แปรงทำความสะอาดจะวางทแยงกับทิศทางที่จะไปเสมอ ก้านดูดจะดูดซับน้ำทุกซอกมุมอย่างหมดจด
  • การทำความสะอาดและการดูดฝุ่นสามารถสับเปลี่ยนกันได้เมื่อจำเป็น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 30% และมาพร้อมโหมด eco!efficiency
  • ช่วยประหยัดทรัพยากรและยืดระยะเวลาใช้งานได้นานขึ้นสูงสุด 50%
  • เงียบขึ้น 40%
  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง
  • ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและมีอายุการใช้งานจะยาวนานกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมถึง 3 เท่า
  • ใช้เวลาชาร์จไฟสั้นหรือชาร์จเพียงบางส่วนก็สามารถนำไปใช้ได้เมื่อจำเป็น
  • การชาร์จด่วน (ชาร์จเต็มใน 3 ชั่วโมง ชาร์จ 50% ใน 1 ชั่วโมง)
อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
  • ทำมุมห่างจากผนังได้ถึง 90 องศา
  • ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาจากอุปกรณ์ บังคับทิศทางได้ง่าย
ตัวเครื่องน้ำหนักเบามาก
  • น้ำหนักเบากว่า 35% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่น
  • สามารถขนขึ้น-ลงพื้นที่ต่างระดับ ธรณีประตูหรือบันไดได้ง่าย
  • ช่วยให้การขนย้ายโดยใช้ยานพาหนะง่ายยิ่งขึ้น
มือจับสามารถพับลงได้
  • พื้นที่จัดเก็บขนาดกะทัดรัด
  • ขนย้ายโดยใช้ยานพาหนะขนาดเล็กได้
มือจับปรับความสูงได้
  • ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานที่มีขนาดตัวต่างกันได้
มาพร้อมเครื่องชาร์จประสิทธิภาพสูงที่ติดกับตัวเครื่อง
  • ที่ชาร์จติดอยู่กับตัวเครื่องเสมอ จึงสามารถชาร์จไฟได้ตลอดเวลา
  • ชาร์จไฟเต็มได้ใน 3 ชั่วโมงหรือชาร์จไฟได้ครึ่งหนึ่งใน 1 ชั่วโมง การชาร์จระยะสั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา
  • ที่ชาร์จสามารถปิดการทำงานตัวเองได้อัตโนมัติ ไม่ใช้พลังงานเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
เทคโนโลยีลูกกลิ้ง
  • แรงกดสัมผัสสูงสำหรับกำจัดคราบสิ่งสกปรกติดแน่น
  • ทำงานได้ดีแม้บนพื้นผิวขรุขระหรือเมื่อทำความสะอาดตามซอกหลืบ
  • ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึง
มาพร้อมฟังก์ชั่นการกวาด
  • กวาด ขัด และดูดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนเดียว
  • ดูดสิ่งสกปรกประเภทหินขนาดเล็ก เศษไม้ และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ
  • เพื่อการใช้งานก้านดูดอย่างเหมาะสม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน แบตเตอรี่
ระบบขับเคลื่อน การเคลื่อนที่ด้วย การหมุนของแปรง
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 350
หน้ากว้างการทำความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่น (มม.) 450
ถังน้ำสะอาด/น้ำเสีย (ลิตร) 12 / 12
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด (ตร.ม./ชั่วโมง) 1400
ประสิทธิภาพการทำงาน (ตร.ม./ชั่วโมง) 1050
ประเภทแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน
แบตเตอรี่ (โวลต์/แอมแปร์ชั่วโมง) 25.2 / 21
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ (ชม.) สูงสุด 1.5
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.) ประมาณ 2.7
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 220 - 240 / 50 - 60
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 700 - 1500
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก) 80 - 150 / 6 - 12
รัศมีการเลี้ยวในทางเดิน (มม.) 1050
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำ (ลิตร/นาที) 1
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) สูงสุด 65
กำลังไฟ (วัตต์) (วัตต์) 500
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักรวมที่อนุญาต (กก) 48
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 36
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 930 x 420 x 1100

Scope of supply

  • แปรงลูกกลิ้ง: 1 ชิ้นส่วน
  • รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จในตัว
  • ล้อหมุนเคลื่อนที่
  • ยางรีดน้ำแบบตรง: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ถังบรรจุน้ำแบบสองถัง
  • ปรับระดับแรงกดได้
