เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว BDS 43/150 C Classic
เครื่องขัดพื้น รุ่น BDS 43/150 C Classic เป็นเครื่องทรงดิสก์แบบแผ่นเดียวที่ทนทานสูง เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นหลากหลายประเภท ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำงานด้วยมอเตอร์กำลังสูงถึง 1,500 วัตต์
เครื่องขัดพื้น รุ่น BDS 43/150 C Classic คุ้มค่า คุ้มราคาหากเทียบประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 1,500 วัตต์เหมาะสำหรับทั้งพื้นผิวที่หยาบกระด้าง พื้นผิวที่มีความยืดหยุ่น พื้นผิวผ้าสิ่งทอ พื้นผิวไม้ปาร์เก้ขัดเงา หน้ากว้างในการทำงาน 430 มม. จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคาร โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการบำรุงรักษามาก ชุดขับเครื่องเป็นเฟืองโลหะที่ที่ทนทานช่วยให้มั่นใจในอายุการใช้งานว่ายาวนานกว่า สายพานเกียร์ จานจับแผ่นขัดและแปรงดิสก์ขนาดกลางเนื้อแข็ง จะรวมอยู่ในชุดพร้อมใช้
คุณสมบัติและจุดเด่น
มอเตอร์ที่ทรงพลัง
- ออกแบบให้แข็งแรงทนทานที่สุด
- ทรงพลังสำหรับแอพพลิเคชั่นมากมาย
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริการต่ำ
ห้องเฟืองแพลเน็ตทารี่แข็งแรงทนทาน
- ทำจากล้อเฟืองโลหะที่ทนทานต่อการสึกหรอ ลดการสึกหรอและการบำรุงรักษาลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสายพานเกียร์
- แรงบิดสูงกว่าเกียร์ธรรมดา
- เงียบสงบทนทานและไม่ต้องบำรุงรักษา
ใช้งานง่าย
- การจัดการที่สะดวกและง่าย
- สมดุลที่ยอดเยี่ยมและการทำงานที่เงียบ
ซ็อกเก็ตเสริมสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น
- สำหรับการต่อพ่วงอุปกรณ์ดูดเพื่อลดการก่อตัวของฝุ่นละออง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|430
|ความสูงในการทำงาน (มม.)
|90
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|150
|แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก)
|30 / 43
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|63
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|49.09
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|590 x 430 x 1180
Scope of supply
- จานจับแผ่นขัด
- แปรงแบบจานกลม/แผ่นขัด: 1 ชิ้นส่วน
อุปกรณ์
- ถังรุ่นอุปกรณ์เสริม: 10 ลิตร
- การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน หรือสถานที่สาธารณะ
- สำหรับการทำความสะอาดทุกพื้นอย่างทั่วถึง ตั้งแต่พื้นแข็งไปจนถึงพรม