เครื่องขัดพื้นแบบแขนเดี่ยว BDS 43/150 C Classic

เครื่องขัดพื้น รุ่น BDS 43/150 C Classic เป็นเครื่องทรงดิสก์แบบแผ่นเดียวที่ทนทานสูง เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นหลากหลายประเภท ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำงานด้วยมอเตอร์กำลังสูงถึง 1,500 วัตต์

เครื่องขัดพื้น รุ่น BDS 43/150 C Classic คุ้มค่า คุ้มราคาหากเทียบประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยมอเตอร์กำลังไฟ 1,500 วัตต์เหมาะสำหรับทั้งพื้นผิวที่หยาบกระด้าง พื้นผิวที่มีความยืดหยุ่น พื้นผิวผ้าสิ่งทอ พื้นผิวไม้ปาร์เก้ขัดเงา หน้ากว้างในการทำงาน 430 มม. จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคาร โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการบำรุงรักษามาก ชุดขับเครื่องเป็นเฟืองโลหะที่ที่ทนทานช่วยให้มั่นใจในอายุการใช้งานว่ายาวนานกว่า สายพานเกียร์ จานจับแผ่นขัดและแปรงดิสก์ขนาดกลางเนื้อแข็ง จะรวมอยู่ในชุดพร้อมใช้

คุณสมบัติและจุดเด่น
มอเตอร์ที่ทรงพลัง
  • ออกแบบให้แข็งแรงทนทานที่สุด
  • ทรงพลังสำหรับแอพพลิเคชั่นมากมาย
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริการต่ำ
ห้องเฟืองแพลเน็ตทารี่แข็งแรงทนทาน
  • ทำจากล้อเฟืองโลหะที่ทนทานต่อการสึกหรอ ลดการสึกหรอและการบำรุงรักษาลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับสายพานเกียร์
  • แรงบิดสูงกว่าเกียร์ธรรมดา
  • เงียบสงบทนทานและไม่ต้องบำรุงรักษา
ใช้งานง่าย
  • การจัดการที่สะดวกและง่าย
  • สมดุลที่ยอดเยี่ยมและการทำงานที่เงียบ
ซ็อกเก็ตเสริมสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น
  • สำหรับการต่อพ่วงอุปกรณ์ดูดเพื่อลดการก่อตัวของฝุ่นละออง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 430
ความสูงในการทำงาน (มม.) 90
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 150
แรงกดพื้นของแปรงทำความสะอาด (กรัม/ตร.ซม/กก) 30 / 43
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 63
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 / 240
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 49.09
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 590 x 430 x 1180

Scope of supply

  • จานจับแผ่นขัด
  • แปรงแบบจานกลม/แผ่นขัด: 1 ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

  • ถังรุ่นอุปกรณ์เสริม: 10 ลิตร
  • การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับผู้รับเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน หรือสถานที่สาธารณะ
  • สำหรับการทำความสะอาดทุกพื้นอย่างทั่วถึง ตั้งแต่พื้นแข็งไปจนถึงพรม
