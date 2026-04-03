เครื่องทำความสะอาดบันได BD 17/5 C
BD 17/5 C เครื่องขัดพื้นแบบใช้ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดที่มีการออกแบบแผ่นขัดแบบดิสก์สำหรับการขัดทำความสะอาด การขัดเงา และการขัดดึงเงาหินในพื้นที่เล็กๆ ต่างๆ เช่น ขั้นบันไดหรือขอบหน้าต่าง
BD 17/5 C เครื่องขัดถูแบบใช้ไฟฟ้า ด้วยขนาดที่กะทัดรัด (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) สามารถใช้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เครื่องทำความสะอาดแบบดั้งเดิมได้เนื่องจากขนาดเครื่องที่ใหญ่เกินไป การใช้งานที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยรับประกันการจัดการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ด้วยตัวควบคุมความเร็วในการหมุน (0 - 450 รอบต่อนาที) และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเครื่องสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การทำความสะอาดที่เกี่ยวข้อง: ตัวอย่างเช่นการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกการขัดดึงเงาหินหรือการขัดพื้นที่แข็งหรือพื้นที่ที่เป็นพรม การทำความสะอาดบันได การทำความสะอาดพร้อมกันของพื้นที่แนวนอนและแนวตั้งเป็นที่น่าพอใจซึ่งช่วยประหยัดเวลาพลังงานและค่าใช้จ่าย ตัวเครื่องทำจากพลาสติกที่ทนทานและทนทานต่อแรงกระแทก สามารถเปลี่ยนแปรงดิสก์หรือแผ่นไดรฟ์แผ่นได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที ต้องขอบคุณมือจับทั้งสองเครื่องสามารถชั่งน้ำหนัก 5 กิโลกรัมและนำทางได้อย่างปลอดภัย
คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ปล่องบันไดหรือฐานหน้าต่าง เพื่อการขนย้ายที่ง่ายดาย
การควบคุมความเร็วสามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับงานทำความสะอาด
มีแปรงทำความสะอาดซอกมุมให้เลือกใช้ได้สำหรับการทำความสะอาดบริเวณซอกมุมโดยเฉพาะ (พร้อมแปรงทำความสะอาดซอกมุมที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานในแนวนอนและแนวตั้งได้พร้อมกัน)
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูง
- อุปกรณ์ที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษาอย่างแท้จริง
อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
- อเนกประสงค์
- แปรงทำความสะอาดมีให้เลือกใช้งานหลายระดับความแข็งของขนแปรงและเส้นผ่านศูนย์กลาง รวมทั้งการทำความสะอาดพรมด้วย
- แผ่นและจานขัดสำหรับพื้นผิวเรียบ
ควบคุมการใช้งานง่าย
- ชัดเจนและใช้งานง่าย
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถถอดประกอบได้
- ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
- ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น: การทำความสะอาดพื้นผิวแนวนอน (เช่น ปล่องบันไดหรือฐานหน้าต่าง) และพื้นผิวแนวตั้ง (เช่น ท่อแนวตั้ง)
ถังเก็บแบบต่อพ่วงได้
- อำนวยความสะดวกในการลงจอด (มีให้เลือก)
การถอดเปลี่ยนแผ่นขัดและแปรง
- ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับงานทำความสะอาดแต่ละรูปแบบ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ประเภทการขับเคลื่อน
|การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
|หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.)
|170 - 200
|ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที)
|450
|ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
|69
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 - 230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50 - 60
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|5.6
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|330 x 136 x 290
อุปกรณ์
- แปรงปรับความเร็วได้
- การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
- ถังรุ่นอุปกรณ์เสริม: 2.5 ลิตร
รูปแบบการใช้งาน
- ทำความสะอาดบันไดได้ง่าย
- สำหรับการทำความสะอาดทุกพื้นอย่างทั่วถึง ตั้งแต่พื้นแข็งไปจนถึงพรม
- สำหรับงานทำความสะอาดในพื้นที่แคบ
- สำหรับการทำความสะอาดพรมแบบล้ำลึกเฉพาะจุดในพื้นที่ขนาดเล็ก