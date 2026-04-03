เครื่องทำความสะอาดบันได BD 17/5 C

BD 17/5 C เครื่องขัดพื้นแบบใช้ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดที่มีการออกแบบแผ่นขัดแบบดิสก์สำหรับการขัดทำความสะอาด การขัดเงา และการขัดดึงเงาหินในพื้นที่เล็กๆ ต่างๆ เช่น ขั้นบันไดหรือขอบหน้าต่าง

BD 17/5 C เครื่องขัดถูแบบใช้ไฟฟ้า ด้วยขนาดที่กะทัดรัด (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) สามารถใช้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เครื่องทำความสะอาดแบบดั้งเดิมได้เนื่องจากขนาดเครื่องที่ใหญ่เกินไป การใช้งานที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยรับประกันการจัดการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ด้วยตัวควบคุมความเร็วในการหมุน (0 - 450 รอบต่อนาที) และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเครื่องสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การทำความสะอาดที่เกี่ยวข้อง: ตัวอย่างเช่นการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกการขัดดึงเงาหินหรือการขัดพื้นที่แข็งหรือพื้นที่ที่เป็นพรม การทำความสะอาดบันได การทำความสะอาดพร้อมกันของพื้นที่แนวนอนและแนวตั้งเป็นที่น่าพอใจซึ่งช่วยประหยัดเวลาพลังงานและค่าใช้จ่าย ตัวเครื่องทำจากพลาสติกที่ทนทานและทนทานต่อแรงกระแทก สามารถเปลี่ยนแปรงดิสก์หรือแผ่นไดรฟ์แผ่นได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที ต้องขอบคุณมือจับทั้งสองเครื่องสามารถชั่งน้ำหนัก 5 กิโลกรัมและนำทางได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติและจุดเด่น
น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ปล่องบันไดหรือฐานหน้าต่าง เพื่อการขนย้ายที่ง่ายดาย
การควบคุมความเร็ว
สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับงานทำความสะอาด
มีแปรงทำความสะอาดซอกมุมให้เลือกใช้ได้
สำหรับการทำความสะอาดบริเวณซอกมุมโดยเฉพาะ (พร้อมแปรงทำความสะอาดซอกมุมที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานในแนวนอนและแนวตั้งได้พร้อมกัน)
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุคุณภาพสูง
  • อุปกรณ์ที่ไม่ต้องการการบำรุงรักษาอย่างแท้จริง
อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย
  • อเนกประสงค์
  • แปรงทำความสะอาดมีให้เลือกใช้งานหลายระดับความแข็งของขนแปรงและเส้นผ่านศูนย์กลาง รวมทั้งการทำความสะอาดพรมด้วย
  • แผ่นและจานขัดสำหรับพื้นผิวเรียบ
ควบคุมการใช้งานง่าย
  • ชัดเจนและใช้งานง่าย
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถถอดประกอบได้
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
  • ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น: การทำความสะอาดพื้นผิวแนวนอน (เช่น ปล่องบันไดหรือฐานหน้าต่าง) และพื้นผิวแนวตั้ง (เช่น ท่อแนวตั้ง)
ถังเก็บแบบต่อพ่วงได้
  • อำนวยความสะดวกในการลงจอด (มีให้เลือก)
การถอดเปลี่ยนแผ่นขัดและแปรง
  • ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับงานทำความสะอาดแต่ละรูปแบบ
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
หน้ากว้างการทำความสะอาดของแปรง (มม.) 170 - 200
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด (รอบ/นาที) 450
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) 69
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220 - 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50 - 60
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 5.6
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 330 x 136 x 290

อุปกรณ์

  • แปรงปรับความเร็วได้
  • การใช้งานด้วยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
  • ถังรุ่นอุปกรณ์เสริม: 2.5 ลิตร

รูปแบบการใช้งาน
  • ทำความสะอาดบันไดได้ง่าย
  • สำหรับการทำความสะอาดทุกพื้นอย่างทั่วถึง ตั้งแต่พื้นแข็งไปจนถึงพรม
  • สำหรับงานทำความสะอาดในพื้นที่แคบ
  • สำหรับการทำความสะอาดพรมแบบล้ำลึกเฉพาะจุดในพื้นที่ขนาดเล็ก
อุปกรณ์เสริม