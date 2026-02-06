เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 AKKU-HD C Bp *EU
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมืออาชีพแบบใช้แบตเตอรี่รุ่นแรก HD 4/11 C Battery เหมาะสำหรับงานเคลื่อนที่ เช่น งานในพื้นที่เทศบาลหรืองานภูมิทัศน์ มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 V จำนวน 2 ก้อน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 4/11 C Bp Battery ของเรา มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 V ขนาดกำลังสูง 2 ก้อน ทำให้เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้แบตเตอรี่รุ่นแรกของ Kärcher ที่ทำงานได้ในระดับมืออาชีพ แบตเตอรี่ในแพลตฟอร์ม 36 V ของเรารับประกันประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมและระยะเวลาใช้งานยาวนาน อีกทั้งเข้ากันได้กับเครื่องจักรอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน HD 4/11 C Bp เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้แหล่งพลังงานภายนอกได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในงานเทศบาล งานภูมิทัศน์ หรือกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร อีกทั้งยังใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เครื่องนี้ยังโดดเด่นด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง เช่น ฝาสูบทองเหลือง, ระบบผ่อนแรงดันอัตโนมัติ, ปืนแรงดันสูง EASY!Force, ข้อต่อปลดเร็ว EASY!Lock และการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด โหมด eco!efficiency เหมาะสำหรับคราบสกปรกเบา เพื่อลดประสิทธิภาพการทำความสะอาดและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง 34 นาที
คุณสมบัติและจุดเด่น
แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 Vประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและระยะเวลาการใช้งานยาวนาน แบตเตอรี่ที่เข้ากันได้กับหลายรุ่น ชาร์จเร็ว ประหยัดเวลา
โหมด eco!efficiency ประหยัดและมีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ลดประสิทธิภาพการทำความสะอาดสำหรับคราบสกปรกเบา
คุณภาพระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
- หูหิ้วในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย
- มือจับสำหรับเข็นสามารถหดกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
ความยืดหยุ่นสูงสุด
- ทำความสะอาดแรงดันสูงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานภายนอก
- ประหยัดเวลาในการติดตั้งเนื่องจากไม่ต้องเดินสายไฟ
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยใช้สายดูดสำหรับแหล่งน้ำภายนอก
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่
|แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|320 - 400
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|70 - 110 / 7 - 11
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|150 / 15
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|1.6
|ทางน้ำเข้า
|3/4″
|ประเภทแบตเตอรี่
|แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|36
|ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง)
|7.5
|จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน)
|2
|ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
|30 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
|เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที)
|58 / 81
|กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์)
|6
|แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์)
|100 - 240 / 50 - 60
|ความยาวสายไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (ม.)
|1.2
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|26.887
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|31.2
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
- แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ จำนวน 2 ก้อน
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- ก้านฉีด: 840 มม.
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- สายยางดูดน้ำ
อุปกรณ์
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จเร็ว 36 V Battery Power+ จำนวน 2 เครื่อง
- การปิดสวิตช์แรงดัน
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง เช่น สำหรับผู้ดูแล ในงานจัดสวน หรือในเขตเทศบาล