เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 AKKU-HD C Bp *EU

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมืออาชีพแบบใช้แบตเตอรี่รุ่นแรก HD 4/11 C Battery เหมาะสำหรับงานเคลื่อนที่ เช่น งานในพื้นที่เทศบาลหรืองานภูมิทัศน์ มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 V จำนวน 2 ก้อน

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 4/11 C Bp Battery ของเรา มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 36 V ขนาดกำลังสูง 2 ก้อน ทำให้เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบใช้แบตเตอรี่รุ่นแรกของ Kärcher ที่ทำงานได้ในระดับมืออาชีพ แบตเตอรี่ในแพลตฟอร์ม 36 V ของเรารับประกันประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมและระยะเวลาใช้งานยาวนาน อีกทั้งเข้ากันได้กับเครื่องจักรอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน HD 4/11 C Bp เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้แหล่งพลังงานภายนอกได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในงานเทศบาล งานภูมิทัศน์ หรือกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร อีกทั้งยังใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เครื่องนี้ยังโดดเด่นด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง เช่น ฝาสูบทองเหลือง, ระบบผ่อนแรงดันอัตโนมัติ, ปืนแรงดันสูง EASY!Force, ข้อต่อปลดเร็ว EASY!Lock และการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด โหมด eco!efficiency เหมาะสำหรับคราบสกปรกเบา เพื่อลดประสิทธิภาพการทำความสะอาดและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง 34 นาที

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 AKKU-HD C Bp *EU: แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและระยะเวลาการใช้งานยาวนาน แบตเตอรี่ที่เข้ากันได้กับหลายรุ่น ชาร์จเร็ว ประหยัดเวลา
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 AKKU-HD C Bp *EU: โหมด eco!efficiency ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ลดประสิทธิภาพการทำความสะอาดสำหรับคราบสกปรกเบา
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 AKKU-HD C Bp *EU: คุณภาพ
ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
  • หูหิ้วในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย
  • มือจับสำหรับเข็นสามารถหดกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
  • ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
ความยืดหยุ่นสูงสุด
  • ทำความสะอาดแรงดันสูงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานภายนอก
  • ประหยัดเวลาในการติดตั้งเนื่องจากไม่ต้องเดินสายไฟ
  • สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยใช้สายดูดสำหรับแหล่งน้ำภายนอก
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ 36 V
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 320 - 400
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 70 - 110 / 7 - 11
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 150 / 15
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 1.6
ทางน้ำเข้า 3/4″
ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 36
ความจุ (ลิตร) (แอมแปร์ชั่วโมง) 7.5
จำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้ (ชิ้นส่วน) 2
ระยะเวลาใช้งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที) 30 (7.5 แอมแปร์ชั่วโมง)
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จแบบเร็ว 80%/100% (นาที) 58 / 81
กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่ (แอมแปร์) 6
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (โวลต์/เฮิรตซ์) 100 - 240 / 50 - 60
ความยาวสายไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (ม.) 1.2
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 26.887
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 31.2
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • รุ่น: รวมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ จำนวน 2 ก้อน
  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • ก้านฉีด: 840 มม.
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • สายยางดูดน้ำ

อุปกรณ์

  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จเร็ว 36 V Battery Power+ จำนวน 2 เครื่อง
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • สำหรับการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง เช่น สำหรับผู้ดูแล ในงานจัดสวน หรือในเขตเทศบาล
อุปกรณ์เสริม
