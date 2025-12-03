เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G เป็นแบบคลาสสิค ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินและปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทาน เหมาะสำหรับงานเทศบาล ธุรกิจก่อสร้าง และงานหัตถกรรม
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G มีขนาดกะทัดรัดเป็นรุ่นพื้นฐานหากต้องนึกถึงเครื่องฉีดน้ำ ที่ใช้น้ำมันเบนซินของคาร์เชอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G จะเป็นรุ่นที่นึกถึง เคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยยานพาหนะทั่วไป สามารถทำงานทำความสะอาดที่มีความต้องการมาก เช่น ในสถานที่ก่อสร้างหรือในเขตเทศบาล ด้วยแรงดันใช้งานสูงสุด 150 บาร์ ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทาน และปริมาณน้ำสูงสุด 600 ลิตรต่อชั่วโมง . เครื่องยนต์เบนซินแบบบูรณาการ (EU STAGE V) ช่วยให้หมดความกังวลเรื่องไฟฟ้า ล้อยางแบบเติมลมที่เติมลมช่วยให้คล่องตัว และที่จับแบบกดปุ่มเหมาะกับสรีระ เพื่อความผ่อนคลาย และที่เก็บอุปกรณ์เสริม ช่วยให้หยิบจับใช้งานได้คล่อง ฝาครอบป้องกันวาล์วเทอร์โมและวาล์วนิรภัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย โครงเหล็กทรงท่อที่มั่นคงแข็งแกร่ง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G ยังป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงกระทบกระทั่งจากภายนอกได้ดีเยี่ยม
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำงานได้อิสระหมดกังวลแม้ไม่มีช่องจ่ายไฟบริเวณนอกอาคาร สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU STAGE V. สะดวก สตาร์ทมือได้
โดดเด่นเรื่องความคล่องตัวล้อขนาดใหญ่พร้อมยางลมสำหรับใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ตัวมีเครื่องขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด เพื่อความคล่องตัวถึงขีดสุด การขนย้ายที่สะดวกสบายและการจัดเก็บแบบประหยัดเนื้อที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์มาตรฐาน
ทนทานและแข็งแรงมีโครงเหล็ก ช่วยปกป้องเครื่องจากแรงกระแทกได้ วาล์วควบคุมุณหภูมิช่วยปกป้องปั๊มจากระดับความร้อนที่สูงเกินไปขณะอยู่ในโหมดหมุนเวียน ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
มีช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
- ที่เกี่ยวท่อและที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพื่อการจัดเก็บและพกพาที่ง่ายดาย
- ที่จับออกแบบให้เหมาะมือ และที่ม้วยเก็บสายฉีด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|600
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|150 / 15
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|200 / 20
|ทางน้ำเข้า
|R 3/4″
|ประเภทการขับเคลื่อน
|เบนซิน
|ประเภทมอเตอร์
|G200FA
|จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน
|1
|ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
|สูง
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|34.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|42.15
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- โครงป้องกัน
- ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
รูปแบบการใช้งาน
- ธุรกิจก่อสร้าง
- เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ผู้ให้บริการดูแลรักษาอาคารและหน่วยงานเทศบาล