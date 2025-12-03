เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G เป็นแบบคลาสสิค ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินและปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทาน เหมาะสำหรับงานเทศบาล ธุรกิจก่อสร้าง และงานหัตถกรรม

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G มีขนาดกะทัดรัดเป็นรุ่นพื้นฐานหากต้องนึกถึงเครื่องฉีดน้ำ ที่ใช้น้ำมันเบนซินของคาร์เชอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G จะเป็นรุ่นที่นึกถึง เคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยยานพาหนะทั่วไป สามารถทำงานทำความสะอาดที่มีความต้องการมาก เช่น ในสถานที่ก่อสร้างหรือในเขตเทศบาล ด้วยแรงดันใช้งานสูงสุด 150 บาร์ ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทาน และปริมาณน้ำสูงสุด 600 ลิตรต่อชั่วโมง . เครื่องยนต์เบนซินแบบบูรณาการ (EU STAGE V) ช่วยให้หมดความกังวลเรื่องไฟฟ้า ล้อยางแบบเติมลมที่เติมลมช่วยให้คล่องตัว และที่จับแบบกดปุ่มเหมาะกับสรีระ เพื่อความผ่อนคลาย และที่เก็บอุปกรณ์เสริม ช่วยให้หยิบจับใช้งานได้คล่อง ฝาครอบป้องกันวาล์วเทอร์โมและวาล์วนิรภัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย โครงเหล็กทรงท่อที่มั่นคงแข็งแกร่ง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G ยังป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงกระทบกระทั่งจากภายนอกได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class: ทำงานได้อิสระ
ทำงานได้อิสระ
หมดกังวลแม้ไม่มีช่องจ่ายไฟบริเวณนอกอาคาร สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU STAGE V. สะดวก สตาร์ทมือได้
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class: โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว
โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว
ล้อขนาดใหญ่พร้อมยางลมสำหรับใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ตัวมีเครื่องขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด เพื่อความคล่องตัวถึงขีดสุด การขนย้ายที่สะดวกสบายและการจัดเก็บแบบประหยัดเนื้อที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์มาตรฐาน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class: ทนทานและแข็งแรง
ทนทานและแข็งแรง
มีโครงเหล็ก ช่วยปกป้องเครื่องจากแรงกระแทกได้ วาล์วควบคุมุณหภูมิช่วยปกป้องปั๊มจากระดับความร้อนที่สูงเกินไปขณะอยู่ในโหมดหมุนเวียน ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
มีช่องจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
  • ที่เกี่ยวท่อและที่เก็บอุปกรณ์เสริมเพื่อการจัดเก็บและพกพาที่ง่ายดาย
  • ที่จับออกแบบให้เหมาะมือ และที่ม้วยเก็บสายฉีด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 600
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 150 / 15
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 200 / 20
ทางน้ำเข้า R 3/4″
ประเภทการขับเคลื่อน เบนซิน
ประเภทมอเตอร์ G200FA
จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน 1
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย สูง
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 34.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 42.15
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 878 x 538 x 702

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • โครงป้องกัน
  • ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15 G Entry Class
รูปแบบการใช้งาน
  • ธุรกิจก่อสร้าง
  • เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ผู้ให้บริการดูแลรักษาอาคารและหน่วยงานเทศบาล
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด