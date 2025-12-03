เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De

สำหรับการใช้งานบริเวณพื้นที่หน้างานที่ไม่มีการเดินสายไฟ: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 9/23 แบบเครื่องยนต์ ดีเซล ให้แรงดันน้ำที่ 230 บาร์

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 9/23 แบบเครื่องยนต์ ดีเซล เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ทำงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Yanmar อีกทั้งสามารถสูบน้ำโดยตรงจากแหล่งน้ำทำให้คุณสามารถทำงานในพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างได้ ด้วยแรงดันน้ำ 230 บาร์ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานในหน้างานที่สมบุกสมบันภายนอกอาคาร มาพร้อมกับปืนแรงดันสูง EASY! Force ซึ่งถูกออกแบบแบบมาให้ช่วยผ่อนแรงกดเพื่อลดความเมื่อยล้า และ EASY! Lock fast-release fasteners ซึ่งช่วยให้การติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดง่ายและรวดเร็วขึ้น ถึง 5 เท่า ตัวกรองน้ำขนาดใหญ่และวาล์วควบคุมอุณหภูมิในตัวเพื่อปกป้องตัวปั๊มน้ำ อีกตัวเลือกที่คุ้มค่า เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และยังเสริมโครงเหล็กพร้อมโครงสร้างแบบตาข่ายสำหรับการเคลื่อนย้ายโดยรถเครน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De: ทำงานได้อย่างอิสระ
ทำงานได้อย่างอิสระ
ติดตั้งกับเครื่องยนต์ Honda หรือ Yanmar ที่ไว้วางใจได้สำหรับการใช้งานโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก สามารถดูดน้ำได้ - เช่น จากทะเลสาบหรือบ่อน้ำ - และใช้สำหรับทำความสะอาด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De: ใช้งานง่าย
ใช้งานง่าย
แนวคิดเฟรมที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้การเคลื่อนย้ายบนพื้นไม่เรียบได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ที่จัดเก็บเสริมสำหรับเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดได้ที่เครื่อง ล้อป้องกันการเจาะทะลุรับประกันความคล่องตัวสูงอย่างถาวร
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De: มีความอเนกประสงค์สูง
มีความอเนกประสงค์สูง
โครงตัวถังพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายด้วยเครนช่วยปกป้องเครื่องได้อย่างน่าเชื่อถือ โรลม้วนสายเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเวลาในการเซ็ตอัพและการเก็บที่สั้นลง รุ่นพกพาที่มีกรอบโครงที่แข็งแกร่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับช่างสีและช่างปูน (HD 728 B)
สำหรับงานที่ยากที่สุด
  • โครงฟรมพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้งานทุกวันในสภาพที่ยากลำบาก
  • ตัวกรองน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันเครื่องสูบน้ำ
  • วาล์วควบคุมุณหภูมิช่วยปกป้องปั๊มจากระดับความร้อนที่สูงเกินไปขณะอยู่ในโหมดหมุนเวียน
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 400 - 930
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 40 - จนถึง 230 / 4 - จนถึง 23
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 270 / 27
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
ทางน้ำเข้า 1″
ประเภทการขับเคลื่อน ดีเซล
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ Yanmar
ประเภทมอเตอร์ L 100 V
จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน 1
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย รถเข็น
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 112.5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 115.5
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 866 x 722 x 1146

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 15 ม.
  • ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • ระบบ Servo Control

อุปกรณ์

  • แรงดันและการควบคุมการไหลของน้ำที่ปรับได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง
  • มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า
  • ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: การดูด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
รูปแบบการใช้งาน
  • อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ทำความสะอาดซุ้มทำความสะอาดยานพาหนะก่อสร้างและอุปกรณ์)
  • การเกษตร (ทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์หรือเพื่อใช้ในป่าไม้ หรือพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้า)
  • อุตสาหกรรม (ทำความสะอาดอุปกรณ์)
  • ผู้ให้บริการ (ทำความสะอาดนอกพื้นที่เช่นสี่เหลี่ยมและที่จอดรถ)
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด