เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/23 De
สำหรับการใช้งานบริเวณพื้นที่หน้างานที่ไม่มีการเดินสายไฟ: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 9/23 แบบเครื่องยนต์ ดีเซล ให้แรงดันน้ำที่ 230 บาร์
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 9/23 แบบเครื่องยนต์ ดีเซล เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร ทำงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Yanmar อีกทั้งสามารถสูบน้ำโดยตรงจากแหล่งน้ำทำให้คุณสามารถทำงานในพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างได้ ด้วยแรงดันน้ำ 230 บาร์ ตัวเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานในหน้างานที่สมบุกสมบันภายนอกอาคาร มาพร้อมกับปืนแรงดันสูง EASY! Force ซึ่งถูกออกแบบแบบมาให้ช่วยผ่อนแรงกดเพื่อลดความเมื่อยล้า และ EASY! Lock fast-release fasteners ซึ่งช่วยให้การติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีดง่ายและรวดเร็วขึ้น ถึง 5 เท่า ตัวกรองน้ำขนาดใหญ่และวาล์วควบคุมอุณหภูมิในตัวเพื่อปกป้องตัวปั๊มน้ำ อีกตัวเลือกที่คุ้มค่า เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และยังเสริมโครงเหล็กพร้อมโครงสร้างแบบตาข่ายสำหรับการเคลื่อนย้ายโดยรถเครน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทำงานได้อย่างอิสระติดตั้งกับเครื่องยนต์ Honda หรือ Yanmar ที่ไว้วางใจได้สำหรับการใช้งานโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก สามารถดูดน้ำได้ - เช่น จากทะเลสาบหรือบ่อน้ำ - และใช้สำหรับทำความสะอาด
ใช้งานง่ายแนวคิดเฟรมที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้การเคลื่อนย้ายบนพื้นไม่เรียบได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ที่จัดเก็บเสริมสำหรับเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดได้ที่เครื่อง ล้อป้องกันการเจาะทะลุรับประกันความคล่องตัวสูงอย่างถาวร
มีความอเนกประสงค์สูงโครงตัวถังพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายด้วยเครนช่วยปกป้องเครื่องได้อย่างน่าเชื่อถือ โรลม้วนสายเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเวลาในการเซ็ตอัพและการเก็บที่สั้นลง รุ่นพกพาที่มีกรอบโครงที่แข็งแกร่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับช่างสีและช่างปูน (HD 728 B)
สำหรับงานที่ยากที่สุด
- โครงฟรมพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้งานทุกวันในสภาพที่ยากลำบาก
- ตัวกรองน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันเครื่องสูบน้ำ
- วาล์วควบคุมุณหภูมิช่วยปกป้องปั๊มจากระดับความร้อนที่สูงเกินไปขณะอยู่ในโหมดหมุนเวียน
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|400 - 930
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|40 - จนถึง 230 / 4 - จนถึง 23
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|270 / 27
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|ทางน้ำเข้า
|1″
|ประเภทการขับเคลื่อน
|ดีเซล
|ผู้ผลิตเครื่องยนต์
|เครื่องยนต์ Yanmar
|ประเภทมอเตอร์
|L 100 V
|จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน
|1
|ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
|รถเข็น
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|112.5
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|115.5
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force Advanced
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 15 ม.
- ประเภทของสายฉีดแรงดันสูง: คุณภาพระดับดีเยี่ยม
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
- หัวฉีดแรงดันสูง
- ระบบ Servo Control
อุปกรณ์
- แรงดันและการควบคุมการไหลของน้ำที่ปรับได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง
- มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า
- ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: การดูด
รูปแบบการใช้งาน
- อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ทำความสะอาดซุ้มทำความสะอาดยานพาหนะก่อสร้างและอุปกรณ์)
- การเกษตร (ทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์หรือเพื่อใช้ในป่าไม้ หรือพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้า)
- อุตสาหกรรม (ทำความสะอาดอุปกรณ์)
- ผู้ให้บริการ (ทำความสะอาดนอกพื้นที่เช่นสี่เหลี่ยมและที่จอดรถ)