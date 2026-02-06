เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 X Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรม รุ่น HD 4/10 X กลุ่มคลาสสิก ขนาดกะทัดรัดพร้อมระบบลดแรงดันอัตโนมัติและม้วนเก็บสายยางในตัว ถูกหลักสรีรศาสตร์และเคลื่อนย้ายได้ ต้องขอบคุณที่จับดึงที่หดได้และล้อที่ทนทาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ให้ผลลัพท์ที่คุณวางใจได้
- การลดแรงดันอัตโนมัติช่วยยืนอายุของระบบไฮดรอลิก
- ระบบแรงดันสูงที่ผ่านการทดสอบแล้วและมอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
- ที่ม้วนเก็บสายฉีดในตัวช่วยรักษาคุณภาพสายฉีดได้ดีระหว่างการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
ดีไซน์กะทัดรัด
- ขนย้ายง่ายมากเพราะมีน้ำหนักเบา
- ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|400
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|100 - สูงสุด 145
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|17.475
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|20
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|335 x 320 x 845
Scope of supply
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล