เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 X Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุตสาหกรรม รุ่น HD 4/10 X กลุ่มคลาสสิก ขนาดกะทัดรัดพร้อมระบบลดแรงดันอัตโนมัติและม้วนเก็บสายยางในตัว ถูกหลักสรีรศาสตร์และเคลื่อนย้ายได้ ต้องขอบคุณที่จับดึงที่หดได้และล้อที่ทนทาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
ให้ผลลัพท์ที่คุณวางใจได้
  • การลดแรงดันอัตโนมัติช่วยยืนอายุของระบบไฮดรอลิก
  • ระบบแรงดันสูงที่ผ่านการทดสอบแล้วและมอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
  • ที่ม้วนเก็บสายฉีดในตัวช่วยรักษาคุณภาพสายฉีดได้ดีระหว่างการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย
ดีไซน์กะทัดรัด
  • ขนย้ายง่ายมากเพราะมีน้ำหนักเบา
  • ประหยัดพื้นที่และจัดเก็บง่าย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 400
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 100 - สูงสุด 145
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 17.475
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 20
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 335 x 320 x 845

Scope of supply

  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 4/10 X Classic
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด