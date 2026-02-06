เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/12 C มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ให้ความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับหน้างานใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เครื่องฉีดน้ำรุ่นนี้มีช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่เหมาะเจาะลงตัวและออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยฝาสูบทองเหลืองและวาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lockในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงายหูหิ้วในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย มือจับสำหรับเข็นสามารถหดกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว บรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด
ความยืดหยุ่นใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ไม่ติดล้อเลื่อนเมื่อใช้งานในแนวนอน อุปกรณ์จึงมีเสถียรภาพสูงสุด ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น
คุณภาพ
- ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน
- ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
- ข้อต่อเกลียว (M 18 × 1.5) เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ตัวเครื่องโดยตรง
- ช่องเก็บหัวฉีดแบบแยกส่วนสำหรับสามหัวฉีดและหัวฉีดแบบหมุน
- แถบรัดยางสำหรับยึดสายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500 - 500
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|120 - 120 / 12 - 12
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|175 / 17.5
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.5
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด (มม.)
|35
|ทางน้ำเข้า
|3/4″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|24.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|26.767
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์
- ก้านฉีด: 840 มม.
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: การดูด
- การปิดสวิตช์แรงดัน