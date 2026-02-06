เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/12 C สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้หลากหลายเหมาะสำหรับหน้างานใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน มาพร้อมกับช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ฝาสูบทองเหลือง และวาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/12 C มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ให้ความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับหน้างานใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เครื่องฉีดน้ำรุ่นนี้มีช่องเก็บอุปกรณ์เสริมที่เหมาะเจาะลงตัวและออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยฝาสูบทองเหลืองและวาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C: ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C: ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
หูหิ้วในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย มือจับสำหรับเข็นสามารถหดกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว บรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C: ความยืดหยุ่น
ความยืดหยุ่น
ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ไม่ติดล้อเลื่อนเมื่อใช้งานในแนวนอน อุปกรณ์จึงมีเสถียรภาพสูงสุด ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น
คุณภาพ
  • ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน
  • ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
  • ข้อต่อเกลียว (M 18 × 1.5) เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ตัวเครื่องโดยตรง
  • ช่องเก็บหัวฉีดแบบแยกส่วนสำหรับสามหัวฉีดและหัวฉีดแบบหมุน
  • แถบรัดยางสำหรับยึดสายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500 - 500
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 120 - 120 / 12 - 12
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 175 / 17.5
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.5
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด (มม.) 35
ทางน้ำเข้า 3/4″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 24.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 26.767
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์
  • ก้านฉีด: 840 มม.

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: การดูด
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/12 C
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด