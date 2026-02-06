เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นในกลุ่ม Classic มอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในราคาที่คุ้มค่า และมาพร้อมกับปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่เชื่อถือได้พร้อมฝาสูบทองเหลือง ออกแบบให้มีความสะดวกสบายและเคลื่อนย้ายง่ายด้วยล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าที่หมุนเลี้ยวได้รอบทิศทาง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นในกลุ่ม Classic ออกแบบให้มีความสะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่าย มีกำลังสูง และทนทาน โดดเด่นด้วยส่วนประกอบที่ทนทานและเชื่อถือได้ เช่น ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานและมอเตอร์แบบ Induction รวมถึงการออกแบบที่พัฒนาเพื่อการใช้งานทำความสะอาดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่เพียงแต่ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่มีฝาสูบทองเหลืองจะให้ประสิทธิภาพและความทนทานที่ยอดเยี่ยมจากเทคโนโลยีการซีลที่เหนือกว่า แต่ยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วย มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าที่หมุนเลี้ยวได้รอบทิศทางพร้อมเบรกจอดเพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อย ๆ ด้วยแรงดันน้ำและอัตราการไหลของน้ำที่สูง เครื่องนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับอู่ซ่อมรถ, ร้านเช่ารถ, ศูนย์ล้างรถ, ผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาดอาคาร, บริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก, โรงรถขนาดเล็ก และฟาร์ม รวมถึงการใช้งานต่าง ๆ เช่น การล้างรถหรือการทำความสะอาดพื้นผิว, กำแพง และกระจก ฯลฯ ด้วยหัวฉีดพลังงานที่จดสิทธิบัตรของ Kärcher สามารถส่งแรงกระแทกได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์มากกว่าหัวฉีดแบบทั่วไป เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึงและดีเยี่ยม
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทนทานและแข็งแรง
- เพลาข้อเหวี่ยงและก้านสูบขนาดใหญ่พร้อมลูกปืนที่ทนทาน
- ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูงและชุดซีลประสิทธิภาพสูงสำหรับเวลาทำงานที่ยาวนานขึ้น
- มอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- เข้าถึงหัวสูบได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ถอดฝาครอบเครื่องออก
- ตัวกรองน้ำที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยป้องกันปั๊มจากอนุภาคสิ่งสกปรกในน้ำ
เคลื่อนย้ายง่าย
- ล้อ D250 ที่ทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วง
- ล้อหมุนคุณภาพสูงพร้อมเบรกจอดสะดวกมากสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อย ๆ
- มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อกาเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายแม้ในระยะทางไกล
ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมการสูญเสียการอัตราไหลและแรงดันที่ลดลง
- หัวฉีดทรงพลังที่จดสิทธิบัตรของ Kärcher สามารถให้แรงกระแทกมากขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหัวฉีดทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|130 - สูงสุด 170
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|170
|สายไฟ (ม.)
|5
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|37.4
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|39.881
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|636 x 438 x 957
รูปแบบการใช้งาน
- เหมาะสำหรับอู่ซ่อมรถ, ร้านเช่ารถ, ศูนย์ล้างรถ, ผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาดอาคาร, บริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก, โรงรถขนาดเล็กและฟาร์ม ฯลฯ
- ยังเหมาะสำหรับบริษัทงานฝีมือและก่อสร้างหรือในงานทำความสะอาดอาคาร