เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นในกลุ่ม Classic มอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในราคาที่คุ้มค่า และมาพร้อมกับปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่เชื่อถือได้พร้อมฝาสูบทองเหลือง ออกแบบให้มีความสะดวกสบายและเคลื่อนย้ายง่ายด้วยล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าที่หมุนเลี้ยวได้รอบทิศทาง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นในกลุ่ม Classic ออกแบบให้มีความสะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่าย มีกำลังสูง และทนทาน โดดเด่นด้วยส่วนประกอบที่ทนทานและเชื่อถือได้ เช่น ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานและมอเตอร์แบบ Induction รวมถึงการออกแบบที่พัฒนาเพื่อการใช้งานทำความสะอาดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่เพียงแต่ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่มีฝาสูบทองเหลืองจะให้ประสิทธิภาพและความทนทานที่ยอดเยี่ยมจากเทคโนโลยีการซีลที่เหนือกว่า แต่ยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วย มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ล้อหลังขนาดใหญ่และล้อหน้าที่หมุนเลี้ยวได้รอบทิศทางพร้อมเบรกจอดเพื่อความสะดวกในการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อย ๆ ด้วยแรงดันน้ำและอัตราการไหลของน้ำที่สูง เครื่องนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับอู่ซ่อมรถ, ร้านเช่ารถ, ศูนย์ล้างรถ, ผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาดอาคาร, บริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก, โรงรถขนาดเล็ก และฟาร์ม รวมถึงการใช้งานต่าง ๆ เช่น การล้างรถหรือการทำความสะอาดพื้นผิว, กำแพง และกระจก ฯลฯ ด้วยหัวฉีดพลังงานที่จดสิทธิบัตรของ Kärcher สามารถส่งแรงกระแทกได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์มากกว่าหัวฉีดแบบทั่วไป เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ทั่วถึงและดีเยี่ยม

คุณสมบัติและจุดเด่น
ทนทานและแข็งแรง
  • เพลาข้อเหวี่ยงและก้านสูบขนาดใหญ่พร้อมลูกปืนที่ทนทาน
  • ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูงและชุดซีลประสิทธิภาพสูงสำหรับเวลาทำงานที่ยาวนานขึ้น
  • มอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • เข้าถึงหัวสูบได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ถอดฝาครอบเครื่องออก
  • ตัวกรองน้ำที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยป้องกันปั๊มจากอนุภาคสิ่งสกปรกในน้ำ
เคลื่อนย้ายง่าย
  • ล้อ D250 ที่ทนทานเหมาะสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วง
  • ล้อหมุนคุณภาพสูงพร้อมเบรกจอดสะดวกมากสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อย ๆ
  • มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อกาเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายแม้ในระยะทางไกล
ประหยัดพลังงานมากขึ้น
  • ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมการสูญเสียการอัตราไหลและแรงดันที่ลดลง
  • หัวฉีดทรงพลังที่จดสิทธิบัตรของ Kärcher สามารถให้แรงกระแทกมากขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหัวฉีดทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 220
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 130 - สูงสุด 170
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 170
สายไฟ (ม.) 5
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 37.4
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 39.881
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 636 x 438 x 957
รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับอู่ซ่อมรถ, ร้านเช่ารถ, ศูนย์ล้างรถ, ผู้ให้บริการด้านการทำความสะอาดอาคาร, บริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก, โรงรถขนาดเล็กและฟาร์ม ฯลฯ
  • ยังเหมาะสำหรับบริษัทงานฝีมือและก่อสร้างหรือในงานทำความสะอาดอาคาร
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด