เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/17 C
สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้หลากหลาย: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 5/17 C สำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มาพร้อมกับช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ฝาสูบทองเหลือง และวาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 5/17 C ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์ ให้ความคล่องตัวที่โดดเด่นและเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตัวเครื่องมีที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ซับซ้อน และหัวถังทองเหลืองและระบบระบายแรงดันอัตโนมัติช่วยรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะเดียวกัน ก็สร้างความประทับใจให้กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในระยะยาว โดยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดายและประหยัดเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน ปืนแรงดันสูง EASY!Force ใช้แรงถีบกลับของหัวพ่นแรงดันสูงเพื่อลดแรงยึดเกาะให้เหลือศูนย์ อุปกรณ์ยึดแบบปลดล้อคเร็ว EASY!Lock ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร EASY!Lock เมื่อพูดถึงความแข็งแกร่งและอายุยืน โดยรวมแล้ว แพ็คเกจอุปกรณ์ที่ครอบคลุมเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม พร้อมความสะดวกสบายในระดับสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
คุณสมบัติและจุดเด่น
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lockในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงายที่จับในตัวที่ด้านหน้าของตัวเครื่องช่วยให้ขนย้ายง่ายและสะดวก มือจับสำหรับเข็นสามารถหดกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว บรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด
ความยืดหยุ่นใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ไม่ติดล้อเลื่อนเมื่อใช้งานในแนวนอน อุปกรณ์จึงมีเสถียรภาพสูงสุด ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น
คุณภาพ
- ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน
- ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
- ข้อต่อเกลียว (M 18 × 1.5) เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ตัวเครื่องโดยตรง
- ช่องเก็บหัวฉีดแบบแยกส่วนสำหรับสามหัวฉีดและหัวฉีดแบบหมุน
- แถบรัดยางสำหรับยึดสายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|480
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|170 / 17
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|200 / 20
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|3
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด (มม.)
|27
|ทางน้ำเข้า
|3/4″
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|26
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|28.4
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์
- ก้านฉีด: 840 มม.
อุปกรณ์
- ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: การดูด
- การปิดสวิตช์แรงดัน