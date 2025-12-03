เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/17 C

สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้หลากหลาย: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 5/17 C สำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มาพร้อมกับช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ฝาสูบทองเหลือง และวาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 5/17 C ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์ ให้ความคล่องตัวที่โดดเด่นและเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตัวเครื่องมีที่เก็บอุปกรณ์เสริมที่ซับซ้อน และหัวถังทองเหลืองและระบบระบายแรงดันอัตโนมัติช่วยรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในขณะเดียวกัน ก็สร้างความประทับใจให้กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในระยะยาว โดยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างง่ายดายและประหยัดเวลาในการติดตั้งและรื้อถอน ปืนแรงดันสูง EASY!Force ใช้แรงถีบกลับของหัวพ่นแรงดันสูงเพื่อลดแรงยึดเกาะให้เหลือศูนย์ อุปกรณ์ยึดแบบปลดล้อคเร็ว EASY!Lock ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร EASY!Lock เมื่อพูดถึงความแข็งแกร่งและอายุยืน โดยรวมแล้ว แพ็คเกจอุปกรณ์ที่ครอบคลุมเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม พร้อมความสะดวกสบายในระดับสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/17 C: ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock
ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/17 C: ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
ที่จับในตัวที่ด้านหน้าของตัวเครื่องช่วยให้ขนย้ายง่ายและสะดวก มือจับสำหรับเข็นสามารถหดกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว บรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/17 C: ความยืดหยุ่น
ความยืดหยุ่น
ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ไม่ติดล้อเลื่อนเมื่อใช้งานในแนวนอน อุปกรณ์จึงมีเสถียรภาพสูงสุด ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น
คุณภาพ
  • ระบบลดแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องทุกชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน
  • ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง
  • ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่และเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปกป้องปั๊มจากสิ่งสกปรกในน้ำ
ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริม
  • ข้อต่อเกลียว (M 18 × 1.5) เพื่อการจัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวที่ตัวเครื่องโดยตรง
  • ช่องเก็บหัวฉีดแบบแยกส่วนสำหรับสามหัวฉีดและหัวฉีดแบบหมุน
  • แถบรัดยางสำหรับยึดสายฉีดน้ำแรงดันสูง
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 480
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 170 / 17
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล) 200 / 20
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 3
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด (มม.) 27
ทางน้ำเข้า 3/4″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 26
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 28.4
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: EASY!Force
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์
  • ก้านฉีด: 840 มม.

อุปกรณ์

  • ฟังก์ชั่นน้ำยาทำความสะอาด: การดูด
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
