เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
เครื่องรุ่นครบรอบพิเศษที่ทนทานและกะทัดรัด: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและวัสดุคุณภาพสูงในการทำความสะอาด
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition สีดำ โดดเด่นด้วยงานประกอบที่แข็งแรงและวัสดุคุณภาพสูง ตัวเครื่องติดตั้ง ฝาสูบทองเหลือง และ สายแรงดันสูงเสริมเหล็ก ทำให้ลดการสึกหรอ ทนทานสูง และให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงลานบ้านและสวนได้อย่างง่ายดายและทั่วถึงฟังก์ชัน ผ่อนแรงดันอัตโนมัติ ช่วยปกป้องชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน ประโยชน์ใช้งานอื่น ๆ ได้แก่ โรลม้สนเก็บเก็บสายฉีด เพื่อจัดเก็บง่าย และ Home Base ในตัว สำหรับจัดเก็บหัวฉีด เกลียวแบบ EASY!Lock ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงความมั่นคงและความทนทานเมื่อเทียบกับเกลียวแบบทั่วไป อุปกรณ์ที่รวมอยู่ใน Anniversary Edition ได้แก่ ปืนฉีดสแตนเลสยาว 600 มิลลิเมตร, ปืนฉีดโฟมถ้วย, และ หัวฉีด eco!Booster ซึ่งให้ ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงกว่าหัวฉีดแบนมาตรฐานของ Kärcher ถึง 50% ประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา
คุณสมบัติและจุดเด่น
รุ่น Anniversary Editioneco!Booster สำหรับการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและรวดเร็ว หัวโฟมแบบถ้วย (Cup foam lance) สำหรับการฉีดน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ก้านฉีดสแตนเลสแข็งแรงทนทาน
อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงหัวฉีดโรตารี่ระดับมืออาชีพ สายฉีดแรงดันสูงทำจากยางที่แข็งแรง พร้อมเสริมตาข่ายเหล็ก ปืนฉีดแรงดันสูงระดับมืออาชีพพร้อมวาล์วสแตนเลส
มีตัวเลือกการจัดเก็บที่หลากหลายที่เก็บหัวฉีดที่ตัวเครื่อง โรลม้วนเก็บสายฉีดแบบแมนนวล ตะขอเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
ระบบเกลียวปลดล็อกอย่างรวดเร็ว EASY!Lock
- ติดตั้งและถอดประกอบได้รวดเร็ว
- การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทำได้ง่ายและรวดเร็ว
- ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|130
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|170
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.7
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด
|034
|ทางน้ำเข้า
|3/4″
|ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
|รถเข็น
|สี
|สีดำ
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|21
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|29
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- หัวฉีด eco!Booster
- ก้านฉีด: 600 มม.
- ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์
- ก้านฉีดโฟม
อุปกรณ์
- ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
- โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
- การปิดสวิตช์แรงดัน
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
- สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องมือ (ในสถานที่ก่อสร้าง)
- สำหรับทำความสะอาดสนามหญ้าและสวน (กำแพง ทางเดิน ศาลา)
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็กๆ