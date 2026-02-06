เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E

เครื่องรุ่นครบรอบพิเศษที่ทนทานและกะทัดรัด: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและวัสดุคุณภาพสูงในการทำความสะอาด

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition สีดำ โดดเด่นด้วยงานประกอบที่แข็งแรงและวัสดุคุณภาพสูง ตัวเครื่องติดตั้ง ฝาสูบทองเหลือง และ สายแรงดันสูงเสริมเหล็ก ทำให้ลดการสึกหรอ ทนทานสูง และให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงลานบ้านและสวนได้อย่างง่ายดายและทั่วถึงฟังก์ชัน ผ่อนแรงดันอัตโนมัติ ช่วยปกป้องชิ้นส่วนและยืดอายุการใช้งาน ประโยชน์ใช้งานอื่น ๆ ได้แก่ โรลม้สนเก็บเก็บสายฉีด เพื่อจัดเก็บง่าย และ Home Base ในตัว สำหรับจัดเก็บหัวฉีด เกลียวแบบ EASY!Lock ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงความมั่นคงและความทนทานเมื่อเทียบกับเกลียวแบบทั่วไป อุปกรณ์ที่รวมอยู่ใน Anniversary Edition ได้แก่ ปืนฉีดสแตนเลสยาว 600 มิลลิเมตร, ปืนฉีดโฟมถ้วย, และ หัวฉีด eco!Booster ซึ่งให้ ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงกว่าหัวฉีดแบนมาตรฐานของ Kärcher ถึง 50% ประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลา

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E: รุ่น Anniversary Edition
eco!Booster สำหรับการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและรวดเร็ว หัวโฟมแบบถ้วย (Cup foam lance) สำหรับการฉีดน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ก้านฉีดสแตนเลสแข็งแรงทนทาน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E: อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง
หัวฉีดโรตารี่ระดับมืออาชีพ สายฉีดแรงดันสูงทำจากยางที่แข็งแรง พร้อมเสริมตาข่ายเหล็ก ปืนฉีดแรงดันสูงระดับมืออาชีพพร้อมวาล์วสแตนเลส
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E: มีตัวเลือกการจัดเก็บที่หลากหลาย
ที่เก็บหัวฉีดที่ตัวเครื่อง โรลม้วนเก็บสายฉีดแบบแมนนวล ตะขอเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
ระบบเกลียวปลดล็อกอย่างรวดเร็ว EASY!Lock
  • ติดตั้งและถอดประกอบได้รวดเร็ว
  • การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทำได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 130
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 170
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.7
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด 034
ทางน้ำเข้า 3/4″
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย รถเข็น
สี สีดำ
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 21
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 29
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • หัวฉีด eco!Booster
  • ก้านฉีด: 600 มม.
  • ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์
  • ก้านฉีดโฟม

อุปกรณ์

  • ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
  • โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
  • สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องมือ (ในสถานที่ก่อสร้าง)
  • สำหรับทำความสะอาดสนามหญ้าและสวน (กำแพง ทางเดิน ศาลา)
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็กๆ
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด