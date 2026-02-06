เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น รุ่นนี้เป็นเครื่องที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย มีขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงทนทาน ด้วยฝาสูบทองเหลือง มาพร้อมหัวฉีดโรตารี่ และโรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว

HD 5/13 EX Plus Classic เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นที่แข็งแรงและกะทัดรัด มาพร้อมก้านฉีดสแตนเลสยาว 840 มม. เหมาะสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงพื้นที่ลานกว้างและสวนได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง ตัวเครื่องมีฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง และสายฉีดแรงดันสูงที่หุ้มด้วยตาข่ายเหล็กคุณภาพสูงเพื่อความทนทานและลดการสึกหรอ ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องส่วนประกอบและยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง ยังมีจุดเด่นเพิ่มเติม ได้แก่ โรลม้วนเก็บสายฉีดแรงดันสูงที่ช่วยจัดเก็บสายได้สะดวกและเป็นระเบียบ มีหัวฉีดโรตารี่ (Rotary Nozzle) ที่สามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกได้อย่างง่ายดาย พร้อม Home Base สำหรับจัดเก็บหัวฉีดที่ตัวเครื่อง ระบบ EASY!Lock ช่วยให้การเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้รวดเร็วและง่ายดายกว่าเกลียวแบบทั่วไป โดยยังคงความเสถียรและความทนทานไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic: การสึกหรอต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
ฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง ลูกสูบสแตนเลสเคลือบเซรามิก ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic: อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูง
หัวฉีดโรตารี่ระดับมืออาชีพ สายฉีดแรงดันสูงทำจากยางที่แข็งแรง พร้อมเสริมตาข่ายเหล็ก ปืนฉีดแรงดันสูงระดับมืออาชีพพร้อมวาล์วสแตนเลส
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic: มีตัวเลือกการจัดเก็บที่หลากหลาย
ที่เก็บหัวฉีดที่ตัวเครื่อง โรลม้วนเก็บสายฉีดแบบแมนนวล ตะขอเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
ระบบเกลียวปลดล็อกอย่างรวดเร็ว EASY!Lock
  • ติดตั้งและถอดประกอบได้รวดเร็ว
  • การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทำได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 230
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 500
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 130
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 170
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 2.7
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด 034
ทางน้ำเข้า 3/4″
ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย รถเข็น
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก) 21
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 28.45
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • หัวฉีดแรงดันสูง
  • หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
  • ก้านฉีด: 840 มม.
  • ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์

อุปกรณ์

  • ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
  • โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic
รูปแบบการใช้งาน
  • สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
  • สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องมือ (ในสถานที่ก่อสร้าง)
  • สำหรับทำความสะอาดสนามหญ้าและสวน (กำแพง ทางเดิน ศาลา)
  • สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็กๆ
อุปกรณ์เสริม
