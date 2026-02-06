เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 5/13 EX Plus Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น รุ่นนี้เป็นเครื่องที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย มีขนาดกะทัดรัดและแข็งแรงทนทาน ด้วยฝาสูบทองเหลือง มาพร้อมหัวฉีดโรตารี่ และโรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
HD 5/13 EX Plus Classic เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นที่แข็งแรงและกะทัดรัด มาพร้อมก้านฉีดสแตนเลสยาว 840 มม. เหมาะสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงพื้นที่ลานกว้างและสวนได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง ตัวเครื่องมีฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง และสายฉีดแรงดันสูงที่หุ้มด้วยตาข่ายเหล็กคุณภาพสูงเพื่อความทนทานและลดการสึกหรอ ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติช่วยปกป้องส่วนประกอบและยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง ยังมีจุดเด่นเพิ่มเติม ได้แก่ โรลม้วนเก็บสายฉีดแรงดันสูงที่ช่วยจัดเก็บสายได้สะดวกและเป็นระเบียบ มีหัวฉีดโรตารี่ (Rotary Nozzle) ที่สามารถขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกได้อย่างง่ายดาย พร้อม Home Base สำหรับจัดเก็บหัวฉีดที่ตัวเครื่อง ระบบ EASY!Lock ช่วยให้การเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้รวดเร็วและง่ายดายกว่าเกลียวแบบทั่วไป โดยยังคงความเสถียรและความทนทานไว้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติและจุดเด่น
การสึกหรอต่ำและอายุการใช้งานยาวนานฝาสูบทองเหลืองคุณภาพสูง ลูกสูบสแตนเลสเคลือบเซรามิก ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงหัวฉีดโรตารี่ระดับมืออาชีพ สายฉีดแรงดันสูงทำจากยางที่แข็งแรง พร้อมเสริมตาข่ายเหล็ก ปืนฉีดแรงดันสูงระดับมืออาชีพพร้อมวาล์วสแตนเลส
มีตัวเลือกการจัดเก็บที่หลากหลายที่เก็บหัวฉีดที่ตัวเครื่อง โรลม้วนเก็บสายฉีดแบบแมนนวล ตะขอเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
ระบบเกลียวปลดล็อกอย่างรวดเร็ว EASY!Lock
- ติดตั้งและถอดประกอบได้รวดเร็ว
- การเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมทำได้ง่ายและรวดเร็ว
- ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดี
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|230
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|500
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์)
|130
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|170
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|2.7
|สายไฟ (ม.)
|5
|ขนาดของหัวฉีด
|034
|ทางน้ำเข้า
|3/4″
|ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายงาย
|รถเข็น
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม (กก)
|21
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|28.45
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- หัวฉีดแรงดันสูง
- หัวฉีดโรตารี่ (Rotary NOZZLE)
- ก้านฉีด: 840 มม.
- ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 8 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 200 บาร์
อุปกรณ์
- ปั๊มตามแนวแกนสามลูกสูบ: พร้อมลูกสูบแบบสเตนเลสสตีล
- โรลม้วนสายฉีดแรงดันสูงในตัว
- การปิดสวิตช์แรงดัน
รูปแบบการใช้งาน
- สำหรับการทำความสะอาดรถยนต์
- สำหรับทำความสะอาดเครื่องจักรและเครื่องมือ (ในสถานที่ก่อสร้าง)
- สำหรับทำความสะอาดสนามหญ้าและสวน (กำแพง ทางเดิน ศาลา)
- สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่เล็กๆ