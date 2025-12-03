เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15-4 Classic
HD 6/15-4 Classic เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นให้อัตราการไหลผ่านของน้ำที่ 600 ลิตร/ชม. และลูกสูบเซรามิกเพื่อความทนทาน
HD 6/15-4 Classic เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น เป็นเครื่องฉีดน้ำรุ่นแบบหนึ่งเฟสที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและอัตราการไหลของน้ำ 600 ลิตร/ชม.:ใช้งานง่าย มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาด และคุ้มค่าต่อการลงทุน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นนี้ผลิตจากส่วนประกอบคุณภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีความทนทานสูง คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องรุ่นนี้ก็คือการซ่อมบำรุงที่ง่ายดาย: ชิ้นส่วนสำคัญทุกชิ้นสามารถดูแลรักษาได้โดยง่าย พร้อมช่องจัดเก็บอุปกรณ์ที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บหัวฉีด ก้านฉีด ปืนฉีด และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ทนทานและแข็งแรงเพลาข้อเหวี่ยงขนาดใหญ่พิเศษและก้านสูบพร้อมตลับลูกปืนที่แข็งแรงทนทาน ลูกสูบเซรามิกช่วยลดการสึกหรอ บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประสิทธิภาพสูงเพื่อระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
บำรุงรักษาง่ายเป็นพิเศษฝาครอบอุปกรณ์เปิดออกได้กว้างเพื่อให้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ได้ง่าย ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่เพื่อการปกป้องปั๊ม ที่เก็บหัวฉีดในตัว
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นหัวฉีดพ่นทรงแบนที่เปี่ยมพลังและได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของคาร์เชอร์: แรงปะทะมากกว่าหัวฉีดแบบเดิมถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและกำจัดสิ่งสกปรกอย่างทั่วถึง
เคลื่อนย้ายได้ง่ายและดี
- ล้อเลื่อนขนาดใหญ่และมือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งาน ช่วยให้มั่นใจเมื่อบังคับเลี้ยวและควบคุมง่าย
- มือจับสำหรับเข็นพับได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส)
|1
|แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์)
|220 / 240
|ความถี่ (เฮิรตซ์)
|50
|อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)
|450 - 600
|อุณหภูมิน้ำเข้า (°C)
|60
|แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์/เมกะปาสคัล)
|70 - 150 / 7 - 15
|แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์)
|190
|โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์)
|3.4
|สี
|สีเทา แอนทราไซต์
|น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก)
|48.7
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|60
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
- ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
- รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 6, 250 บาร์
- ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล: 850 มม.
- หัวฉีดแรงดันสูง
อุปกรณ์
- ระบบป้องกันสายฉีดบิดงอ
- การปิดสวิตช์แรงดัน
- ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก
วิดีโอ
รูปแบบการใช้งาน
- การทำความสะอาดยานพาหนะ
- การทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
- การทำความสะอาดศูนย์บริการ
- การทำความสะอาดสถานีบริการ
- การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ