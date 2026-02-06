เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15--4 Classic

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นที่แข็งแรงและหลากหลาย มาพร้อมโครงเหล็ก มอเตอร์แบบ Induction 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ และปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่มีฝาสูบทองเหลือง เพื่อการทำงานที่ยาวนานและการบำรุงรักษาที่น้อยลง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น HD 6/15-4 M Classic จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Classic ของ Kärcher ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง และใช้งานได้หลากหลาย เครื่องฉีดน้ำที่ออกแบบมาสำหรับงานทำความสะอาดระดับกลาง เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่หลากหลาย เช่น ทำความสะอาดยานพาหนะ โรงงานผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวและการใช้งานในเขตเทศบาล ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลืองและฟังก์ชันดูดน้ำ สามารถทำงานร่วมกับน้ำเข้าที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C และยังปรับปริมาณการไหลของน้ำและแรงดันการใช้งานได้อีกด้วย มอเตอร์แบบ Induction 4 Pole ความเร็วรอบต่ำช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม และยังมีตัวกรองน้ำในตัวเพื่อป้องกันความเสียหายของปั๊ม ช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย ด้วยส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด พร้อมระบบเกลียวแบบ EASY!Lock ที่ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายและประสิทธิภาพสูงในทุกสถานการณ์

คุณสมบัติและจุดเด่น
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15--4 Classic: มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ
มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ
ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนาน การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่ต่ำมาก
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15--4 Classic: ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง
ปั๊มแบบเพลาข้อเหวี่ยงที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง
อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ที่ตัวปั๊ม รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15--4 Classic: การบำรุงรักษาง่าย
การบำรุงรักษาง่าย
สามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม
  • พร้อมพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้จริงสำหรับหัวฉีดและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • ช่วยให้จัดเก็บสายฉีดแรงดันสูงได้อย่างปลอดภัย
  • พร้อมตะขอสำหรับจัดเก็บสายไฟที่ตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมแบบ Classic พร้อมระบบ EASY!Lock
  • อุปกรณ์เสริมแข็งแรงและทนทาน
  • ติดตั้งและเก็บเครื่องได้รวดเร็ว พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
  • ใช้งานง่ายและตอบสนองการใช้งานได้อย่างดี
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

จำนวนเฟสไฟฟ้า (เฟส) 1
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) (โวลต์) 216 / 244
ความถี่ (เฮิรตซ์) 50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง) 450 - 600
อุณหภูมิน้ำเข้า (°C) 60
แรงดันใช้งาน/บาร์ (บาร์) 70 - 150
แรงดันสูงสุด/บาร์ (บาร์) 190
โหลดการเชื่อมต่อ (กิโลวัตต์) 3.4
สายไฟ (ม.) 5
ขนาดของหัวฉีด 036
ทางน้ำเข้า 1″
สี สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม) (กก) 51.6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 64.62
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • ปืนฉีดแรงดันสูง: มาตรฐาน
  • ก้านฉีด: 840 มม.
  • หัวฉีดแรงดันสูง

อุปกรณ์

  • ความยาวสายฉีดแรงดันสูง: 10 ม.
  • รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง: DN 8, 315 บาร์
  • การปิดสวิตช์แรงดัน
  • แรงดันและการควบคุมการไหลของน้ำที่ปรับได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15--4 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15--4 Classic
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 6/15--4 Classic

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดยานพาหนะด้วยแรงดันสูง
  • สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวและอาคารได้
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมสี, การผลิตอาหาร หรือภาคการผลิต
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยแรงดันสูง เช่น การก่อสร้าง, การเกษตร และงานเทศบาล
  • การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น ลานสาธารณะ, ทางเดินรถ, น้ำพุ หรือที่จอดรถ
อุปกรณ์เสริม
น้ำยาทำความสะอาด